У команді Зеленського озвучили пріоритети для економіки: що нового

У Зеленського назвали пріоритети для економіки. Питання економічного розвитку будуть одними з головних, розповіли в команді новообраного президента. Незважаючи на те, що за Конституцією, економіка не належить до прямих обов'язків глави держави, він може ініціювати перед Радою прийняття відповідних законів. Головна мета — детінізація економіки. Ідеї від соратників Зеленського звучать різні – від амністії капіталу до загальних декларацій. Про це пише "Сегодня".

Як повідомляється, експерти обережно оцінюють пропозиції і нагадують, що їх вже пробували реалізувати, але в підсумку це не вдавалося. На поточний момент за оцінками в тіні знаходиться до 50% економіки, насамперед це стосується доходів бізнесу і найманих працівників у приватному секторі, де отримують зарплату "в конвертах". Для виявлення неврахованих доходів "головний" з податкової політики в "команді "Зе" радник Данило Гетьманцев в соцмережах запропонував ввести загальне декларування, причому не тільки для держслужбовців, але для всіх, крім пенсіонерів та осіб з інвалідністю. Всі податки він пропонує платити на єдиний державний рахунок, а не на кілька, як зараз.

У Зеленського назвали пріоритети для економіки – експерти (фото: РБК-Україна)

Гетьманцев також вважає, що повинна бути проведена амністія капіталів або "нульове декларування". Щоб узаконити грошові кошти, досить буде внести в казну податок, зазвичай це до 5% від задекларованого капіталу. Важливий момент — амністія не поширюється на держчиновників.

Ключовим моментом у процесі виведення доходів з тіні є переклад в електронний вигляд не тільки оподаткування, але і багатьох інших госпроцессов. Програма-максимум — поглиблення співробітництва України на міжнародному рівні, щоб дізнатися, де ховають гроші наші багатії. У результаті доходи казни за кілька років можуть оціночно зрости майже вдвічі (до 2,5—3 трлн грн на рік).

Новообраний президент Володимир Зеленський висловився на підтримку ідеї амністії капіталів, інші пропозиції він поки не коментував.

Думку експертів

Експерти вважають, що нововведення буде реалізувати непросто, оскільки для цього потрібно не тільки прийняти низку необхідних законів, але і забезпечити відповідальність за їх виконання. Як каже виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, в Україні ведеться облік сплати податків лише з 1997 року, до того інформації немає.

"Якщо говорити про амністію капіталів, то незрозуміло, вважати доходи, отримані до 1997 року сумнівними чи ні, — аналізує Пендзин. — Якщо вважати їх незаконними, то, виходячи з презумпції невинуватості, це повинні довести спецоргани, а не власник капіталу. Це довго, важко і часто недоказово".

У Зеленського назвали пріоритети для економіки – експерти (фото: pixabay.com)

На думку Пендзина, в ЄС побоюються, що після амністії капіталів (сплатив 5% податку і узаконив походження) через Україну стануть реалізовувати кримінальні доходи, тому схвалення з боку ЄС можуть затягувати.

А президент Украналітцентра Олександр Охріменко нагадав, що ідею загального декларування доходів населення ще 5 років тому пропонував Яценюк.

"Почали з держчиновників, яких всього близько мільйона людей, але навіть на цьому рівні контроль над ними загальмувався з-за трудомісткості, — говорить Охріменко. — По амністії капіталів може бути саботаж ідеї. Довести наявність тіньових доходів можливо тільки через розслідування і суд, якщо бізнесмен або фізособа їх добровільно не визнає".

У той же час експерти впевнені, що ідею із загальним декларуванням та детінізацією можна реалізувати в Україні поступово, за кілька десятиліть, але тільки якщо займатися цим постійно.

"Наприклад, в Німеччині загальне декларування змогли впровадити за 30 років, тепер доходи і витрати кожного платника податків знаходяться під контролем. Але там спочатку не було такої великої частки тіньової економіки, і населення також підтримував ідею "чесних" грошей", — розповів нам Олександр Охріменко.

Нагадаємо, що раніше Зеленський зробив заяву про Крим.

Також повідомлялося, що МВФ радить уряду Німеччини зменшити податки.

Раніше РБК-Україна писало, що українці працюють у кожної п'ятої польської компанії. За даними на кінець березня, дві третини з більш ніж 600 тис. іноземців, які сплачують внески в Службу соціального забезпечення (ZUS), приїхали з України. Всього ж в країні працюють близько 1,5 млн українців з 38 млн чоловік населення.