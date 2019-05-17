МВФ радить уряду Німеччині зменшити податки

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Наприкінці 2018-го у Німеччині зафіксували економічний спад

Міжнародний валютний фонд рекомендує уряду Німеччини знизити ставки податків та удосконалити свою цифрову інфраструктуру для того, щоб краще протистояти зовнішнім шокам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Так, наприкінці 2018 року у ФРН зафіксували падіння економіки. Для того, аби стимулювати зростання економіки, фонд порадив уряду країни урізати податкові ставки.

Крім того, МВФ також рекомендував Німеччині покращити свою цифрову інфраструктуру, заохочувати розвиток банківського сектору та боротися з дисбалансами у сфері нерухомості.

Як писало РБК-Україна раніше, в 2014 році в Міжнародному валютному фонді підкреслювали, що економіка Німеччини страждає через українську кризу. А директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард заявляла, що конфлікт в Україні негативно впливає на економічне зростання у країнах Європи.

Нагадаємо, в квітні Міжнародний валютний фонд прогнозував зростання світової економіки на 3,3% в 2019 році.

Так, у порівнянні з січнем 2019 року, прогноз погіршений на 0,2 п.п. У той же час МВФ прогнозує зростання ВВП в 2020 році на колишньому рівні 3,6%. За оцінками фонду, в 2018 році світова економіка зросла на 3,6%.