У колонії померла 20-річна дівчина, яку засудили на 15 років за вбивство інструктора тиру в Полтаві

Вчора, 29 листопада, в СІЗО померла 20-річна Вероніка Моторіна, яку засудили до 15 років позбавлення волі за вбивство 64-річного інструктора тиру в Полтаві.

У Telegram-каналі "ТРУХА Полтава" повідомили, що, за словами їх джерела, дівчина цілий день нічого не їла, курила і пила каву. Її схопила епілепсія.

Бригада екстреної медичної допомоги отримала виклик з колонії о 19:32. Лікарі спробували врятувати дівчину, але, на жаль, не вийшло. О 20:53 медики констатували її смерть.

Нагадаємо, Вероніка Моторіна в лютому 2020 року зайшла в тир в Полтаві і застрелила інструктора з вогнепальної зброї. На той час дівчині було 18 років.

Пізніше з'ясувалося, що вбивця відвідувала тир на вулиці Пилипа Орлика вже близько півтора місяців, як переїхала з Дніпра до Полтави. Інцидент стався після того, як вона посварилася зі своїм хлопцем.

Її молодий чоловік розповів, що вона дуже емоційна, любила стріляти і рвалася на фронт, але її в армію не взяли. Моторіна заявила, що застрелила інструктора не навмисно.

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