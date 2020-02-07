У Полтаві 18-річна дівчина застрелила інструктора тиру: усі деталі

У Полтаві молода дівчина застрелила інструктора тиру (фото: колаж РБК-Україна)

Молода дівчина застрелила інструктора в полтавському тирі

У Полтаві в місцевому тирі був застрелений з вогнепальної зброї 64-річний інструктор. При цьому вбивцею виявилася 18-річна дівчина. Інцидент стався на вулиці Пилипа Орлика.

Правоохоронці встановили, що підозрювана у вбивстві відвідувачка тиру є мешканкою Дніпра. Розпочато досудове розслідування. У поліції повідомили, що речові докази вилучено.

У Полтаві молода дівчина застрелила інструктор тиру (фото: pl.npu.gov.ua)

В даний момент встановлюються обставини та мотиви цього злочину. Дії дівчини кваліфікуються як умисне вбивство. За це їй загрожує тюремне ув'язнення на строк від 7 до 15 років.

У Полтаві молода дівчина застрелила інструктор тиру (відео: YouTube)

Нагадаємо, що в Києві нещодавно відбулося гучне вбивство пластичного хірурга Андрія Сотника. У даній справі випливли цікаві подробиці. У поліції вважають, що це було замовне вбивство. Крім того, вбивця був не один, в машині його чекав спільник.

Є кілька версій причини вбивства. Одна пов'язана з рідним Донецьком загиблого, який перебрався до Києва в 2014 році. Друга версія пов'язана з його діяльністю, оскільки Сотник міг надавати дорогі косметичні процедури в борг.

Варто зазначити, що 42-річний Сотник був керівником клініки DMK Ukraine разом з дружиною Юлією. Вся родина лікаря пов'язана з роботою в сфері медицини та бізнесу.