Дівчина розстріляла інструктора в тирі: спливли шокуючі деталі трагедії у Полтаві

У Полтаві дівчина застрелила інструктор тиру (колаж РБК-Україна)

Жертв 18-річної дівчини-стрілка могло бути більше

У Полтаві дівчина в тирі застрелила інструктора з пістолета, і за фактом злочину було розпочато досудове розслідування, а поліція кваліфікувала дію зловмисниці як умисне вбивство.

18-річній мешканці Дніпра тепер "світить" позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Також правоохоронці розповіли, що речові докази вилучено, і наразі встановлюються мотиви цього злочину.

Як з'ясувалося, дівчина-стрілець відвідувала тир на вулиці Пилипа Орлика вже близько півтора місяців, як переїхала з Дніпра до Полтави.

Трагедія 7 лютого сталася після її сварки з хлопцем, з яким вона познайомилась через інтернет. Про це передає місцеве видання "Полтавщина".

Молодий чоловік зізнається, що вона дуже емоційна. У розмовах дівчина розповіла про своє бажання відправитися в зону бойових дій на Донбасі та рвалася на фронт, неодноразово виявляла бажання "когось вбити", але у військкоматі їй відмовили у службі в армії.

За словами хлопця, дівчина була хорошим стрільцем і сам процес їй подобався.

Між подружжям часто виникали скандали на ґрунті ревнощів. Нещодавно у них викрали машинку для татуювання. Пара викликала слідчо-оперативну групу. В процесі слідства вона приревнувала хлопця до жінки-працівниці слідства. Це стало приводом для чергового скандалу. Після сварки дівчина пішла до вже знайомого тіра, щоб зняти стрес, і почала там вправлятися у стрільбі: спочатку з пістолета Глок, потім з автомата АК-74, наостанок вона взяла в руки пістолет Марголіна, який і став знаряддям вбивства.

Як повідомляють джерела видання, дівчина вистрілила в голову і тулуб Ігоря Смолянінова. Інший інструктор хотів її зупинити, тоді вона навела зброю на нього, потім на себе, потім знову на чоловіка і нарешті приставила ствол до своєї скроні. Інструктор кинувся на неї, дівчина встигла вистрілити в третій раз, але під час боротьби куля вилетіла в бік дверей.

У ході слідчих дій дівчина пройшла огляд у наркодиспансері. У присутності адвоката повідомила, що її дії не були навмисними.

8 лютого суд вирішив про застосування запобіжного заходу у вигляді арешту терміном на 60 діб.

Зараз перевіряється інформація в пресі, що її мати проходить лікування в психіатричній лікарні.