ru ua
Вт, 30 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В колонии умерла 20-летняя девушка, которую осудили на 15 лет за убийство инструктора тира в Полтаве

Новина українською →
Полтава, Вторник 30 ноября 2021 13:12
В колонии умерла 20-летняя девушка, которую осудили на 15 лет за убийство инструктора тира в Полтаве Коллаж РБК-Украина: в Полтаве в колонии умерла 20-летняя Вероника Моторина, которая убила инструктора тира
Автор: Роман Мирончук

Вчера, 29 ноября, в СИЗО умерла 20-летняя Вероника Моторина, которую приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство 64-летнего инструктора тира в Полтаве.

Об этом сообщает "Суспильне".

Бригада экстренной медицинской помощи получила вызов из колонии в 19:32. Врачи попытались спасти девушку, но, к сожалению, не вышло. В 20:53 медики констатировали ее смерть.

В колонии умерла 20-летняя девушка, которую осудили на 15 лет за убийство инструктора тира в Полтаве

Вероника Моторина (фото: suspilne.media)

Адвокат Вероники Моториной заявил, что он не владеет никакой информацией касательно смерти осужденной.

В Telegram-канале "ТРУХА Полтава" сообщили, что, по словам их источника, девушка целый день ничего не ела, курила и пила кофе. Ее схватила эпилепсия.

Напомним, Вероника Моторина в феврале 2020 года зашла в тир в Полтаве и застрелила инструктора из огнестрельного оружия. На то время девушке было 18 лет.

Позже выяснилось, что убийца посещала тир на улице Пилипа Орлика уже около полутора месяцев, как переехала из Днепра в Полтаву. Инцидент произошел после того, как она поругалась со своим парнем.

Ее молодой человек рассказал, что она очень эмоциональная, любила стрелять и рвалась на фронт, но ее в армию не взяли. Моторина заявила, что застрелила инструктора не преднамеренно.

Мы также писали о том, что сестра убитой украинки рассказала подробности преступления в Италии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтава СИЗО
LITE
Двойное счастье: Сара Джессика Паркер, Джулия Робертс и другие звезды, которые воспитывают близнецов
Двойное счастье: Сара Джессика Паркер, Джулия Робертс и другие звезды, которые воспитывают близнецов