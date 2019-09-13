Коломойський пригледів собі посаду на "1+1": усі подробиці

Ігор Коломойський вирішив стати генпродюсером "1+1" (Фото: УНІАН)

Коломойський виступив із важливою заявою

Ігор Коломойський збирається зайняти посаду генерального продюсера медіахолдингу "1+1". Про це підприємець-мільярдер і колишній співвласник "Приватбанку" заявив у п'ятницю, 13 вересня, передає "Новина" на своєму Telegram-каналі.

Коломойський, який контролює найбільшу на Україні медіагрупи "1+1 медіа", також пояснив свій намір.

Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

За словами олігарха, будь-яка інша кандидатура на посаду генпродюсера викликатиме "ревнощі" у екс-керівника Олександра Ткаченка.

"А в нього до Коломойського таких емоцій не має виникати", - зазначається в повідомленні.

Фото: Олександр Ткаченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Як відомо, Ткаченко 20 серпня 2019 року вийшов з бізнесу і склав повноваження керівника холдингу "1+1".

Раніше в групі "1+1 медіа" заявили про продовження політики децентралізації, закладеної в стратегії виходу в зону прибутковості 2021, яку група затвердила в січні 2019-го. В рамках нового проекту змінюється структура медіахолдингу.

Повідомлялося, що замість генерального директора стратегічне управління групою здійснюватиме Правління, склад якого затверджується акціонером компанії.

Коломойський вирішив стати генпродюсером "1+1" (Фото: скріншот з Telegram-каналу "Новина")

Нагадаємо, що нещодавно бізнесмен Ігор Коломойський в інтерв'ю РБК-Україна докладно розповів про своє бачення найближчого політичного майбутнього за президентства Володимира Зеленського та ідеології партії "Слуга народу".

Також ми писали про те, що раніше Ігор Коломойський розповів про деталі зустрічі з Петром Порошенком після виборів.