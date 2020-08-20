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У МВС пояснили українцям, як боротися з колекторами

Четвер 20 серпня 2020 19:34
У МВС пояснили українцям, як боротися з колекторами
Колектори в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В МВС України розповіли, як захиститися від свавілля колекторів

В Україні колектори не мають права чинити тиск на громадян і вимагати сплатити борги. Такі дії є порушенням закону, на які повинні реагувати правоохоронні органи.

Радник глави МВС України Володимир Мартиненко пояснив, як слід протистояти людям, які "вибивають" у громадян гроші. Зокрема, необхідно просто звертатися в поліцію, передає "Україна-24".

"Потрібно писати заяву про всі такі випадки. Якщо дійсно колектори виходять за межі закону, то вони будуть нести покарання", - заявив радник Авакова.

Якщо колектори постійно телефонують, погрожують - скаржтеся правоохоронцям, рекомендує він.

Мартиненко наголосив, що в Україні немає встановленої законом колекторської діяльності.

Водночас існує нюанс, що "колектори" - це загальна назва, і часто такі люди представляються працівниками банку, кредитних спілок та інше.

"І далі починається психологічний тиск. А це як раз і є тиском на особу, і є порушенням закону. Так що потрібно давати правову оцінку конкретним діям цих людей", - розповів радник міністра.

Зазначимо, що дії колекторів зараз обмежуються лише Кримінальним кодексом України, оскільки спецзакону про їх діяльності немає.

Нагадаємо, що в грудні 2019 року Верховна Рада схвалила законопроект № 2133 "Про захист прав і законних інтересів боржників при здійсненні колекторської діяльності" за основу - його підтримали 309 нардепів.

Нещодавно НАЗК в законі про захист українців від колекторів виявило корупційні ризики.

Цього літа стало відомо, що Київводоканал через борг у пів мільярда гривень підписав договір з колекторами, які будуть "вибивати" борги за воду.

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