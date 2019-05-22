Колективна премія Дарвіна: референдум про діалог із РФ "підірвав" мережу

Референдум про діалог України з Росією за ініціативою президента Володимира Зеленського, яку озвучив 21 травня новопризначений голова АПУ Андрій Богдан, викликав у суспільстві істотний резонанс. Політики, журналісти, посадовці, політологи, військові, волонтери та прості українці активно діляться своїми думками на цей рахунок.

Треба сказати, що з одного боку звучать досить тривожні прогнози та оцінки стосовно референдуму, а з іншого - підтримка такої ініціативи.

Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович порівняв ініціативу із Brexit, але тільки у фатальному значенні для держави.

"Референдум про переговори з Росією - це український брекзит. Тільки перед Україною постане загроза виходу не з міжнародного співтовариства, а власної сутності", - написав він у своєму Facebook.

Скрін: facebook.com/volodymyr.viatrovych

В коментарях до посту В'ятровича його підписники також вкрай негативно висловлюються з приводу референдуму про переговори із країною-агресором.

Це заявка на колективну премію Дарвіна;

Взагалі це прямий сепаратизм;

Це тільки перші ластівки малоросійського перевороту. З кожним днем буде гарячіше;

Уявляю вереск політичних лідерів і населення, якби собі таке дозволив Порошенко. "Державна зрада! Імпічмент!". А 3еленському все можна, всіх все влаштовує, навіть схвалюють...

Скрін коментарів

Відомий політолог Віталій Портніков бачить у ініціативі реальну загрозу для суверенітету державності України і дає вкрай тривожний прогноз.

"Я не розумію всієї цієї вечірньої істерики з приводу слів Андрія Богдана щодо референдуму про домовленості з Росією. Чого ви очікували? Людина призначена головою адміністрації президента. Майже богом. І вона просто говорить, що думає насправді, тому що більше не потрібно ховатися, брехати, бути на нелегальному становищі. Вона - господар, ми - ніхто. А домовленості з Росією - це те, про що ми недавно читали в інтерв'ю іншого господаря, який бог не тому, що його призначають, а тому що у нього є гроші й хуцпа. І тому що він може призначати інших богами, напівбогами і навіть президентами. І він чітко сказав, що час закінчувати ось це все. А щоб не звинуватили в зраді - дадуть проголосувати народу. Нехай народ сам себе зрадить.

Й якщо тільки Кремль дійсно є частиною цього плану - все вийде. І ми отримаємо державу в державі, що буде дивитися Російське телебачення, жити в «русском мире» і голосувати на українських виборах. І неформальні кордону цієї держави потроху розширяться на весь схід і південь нашої країни. Ось вам і дві України в одній, союз Малоросії і Новоросії. А, ще ця нікому не потрібна Галичина, забудьте. Так врастопирку і будемо жити. Бідно. Але мирно...

Ілюстративне фото: колаж РБК-Україна

...І не розповідайте мені, що наші громадяни за це не проголосують. Проголосують. Ще й як. Якщо Україна не змогла використати шанс Майдану і агресії для національної консолідації, то що ще їй може допомогти? Якщо навіть після Майдану наші політики залишилися бізнесменами, а наші громадяни наївними мрійниками, які вірять телевізору, то чому б і не проголосувати?

Сьогодні немає нікого, хто міг би зупинити цей процес. Немає серед політичної еліти, немає серед народу. Просто нікого. Нікого, хто б зрозумів, що мова йде вже про реальний розкол країни, який може виявитися не за горами - надто вже стрімко все розвивається", - написав він у Facebook.

Скрін: facebook.com/portnikov

Нардеп Борислав Береза поділився знаннями, отриманими від спілкування з європейськими колегами в ПАРЄ. Він зазначив у Facebook, що аналіз референдуму і процесів, які вплинули на його результат, показав, що в сучасному світі є безліч можливостей у сторонніх сил впливати на його підсумки. Це порахували загрозою для держави в перспективі.

"...Я не кажу, що референдум - це погано. Але в нашій ситуації це точно не кращий варіант. Треба пам'ятати і розуміти, що це дуже маніпулятивне рішення, на результат якого можуть впливати сили за межами України. Наприклад в РФ. І вони впливатимуть. А в умовах, коли ми програємо інформаційну війну РФ через багаторічну недалекоглядність та імпотентність профільних українських органів, то забезпечити нейтралізацію впливу Кремля на результати референдуму в Україні буде неможливо. І розуміючи всі можливі негативні наслідки в перспективі, як на міжнародному рівні, так і на загальнонаціональному, я б точно не чіпав цю тему. Ми не Велика Британія, можемо не видертися. І, на відміну від них, нас це може знищити, як незалежна держава. Цей ризик треба враховувати. Обов'язково. Але чи врахують?..." - резюмував він питанням.

Скрін: facebook.com/borislav.bereza

Відомий волонтер і блогер, офіцер ЗСУ, заступник командира роти 95 ОДШБр Мирослав Гай на тлі озвученої ініціативи президента Зеленського про референдум поділився тривогами і озвучив ряд думок, на чому зараз важливо зосередитися.

"Ми близькі до катастрофічних подій. З загроз, що я зараз бачу.

1. Дефолт та економічні потрясіння, що за ним підуть.

2. Розширення агресії РФ: військової, економічної, політичної, інформаційної.

3. Можлива втрата нових територій.

4. Реванш проросійських сил і революція, яка за цим послідує.

Що, на мою думку, варто робити.

1. Виконати усі забов'язання перед МВФ. Продовжити ті реформи, які були запровадженні за останні 5 років.

2. Зайняти жорстку позицію щодо РФ. Посили інтеграційні процеси України до НАТО та ЄС.

3. Посилити контррозвідку в регіонах. Продовжити розбудову територіальної оборони. Назначати чи залишити голів областей проукраїнської спрямованості.

4. Доробити розпочате в 2014 му році. Унеможливити повернення відверто проросійських політиків до центрів управління.

Нехороші у мене відчуття", - зізнався він у мережі.

Скрін: facebook.com/myroslavhai

Журналіст Роман Бурко виступає вкрай проти такої ініціативи і нагадує події 5-річної давності.

"Референдум щодо Росії. Серйозно? Пам'ятаю "референдум" був у Криму, потім - на Донбасі, може вистачить дружби з зеленими чоловічками?", - написав він у своєму Facebook.

Скрін: facebook.com/burkonews

Журналіст і блогер Айдер Муджабаєв навіть вирішив провести з цього приводу своєрідне опитування, для чого звернувся до ветеранів.

"Бліц-опитування. Шановні ветерани війни, діючі солдати і офіцери ЗСУ, добровольці та волонтери! Ви (і не тільки) дайте відповідь, будь ласка, в коментарях. Чи потрібен вам/нам загальнонаціональний референдум, щоб продовжувати боротися з ворогом за незалежність країни? Якщо так, то чому він вам потрібен? Якщо ні, то кому / для чого, по-вашому, він може бути потрібен? Ваша думка важлива. Дякую", - написав він у мережі.

Скрін: facebook.com/ayder.muzhdabaev

Проте деякі користувачі мережі не так однозначні у своїх думках з приводу ініціативи новообраного глави держави. І в мережі почалася емоційна полеміка.

Хочете референдум - проведіть його серед тих, хто на передовій. Запитайте їх, чи згодні вони на переговори з Росією. Згодні поступитися? Згодні скласти зброю? А всі інші закрийте рота. Ви не можете чогось вимагати. Завдяки тим людям ми спокійно спимо і маємо мирне небо над головою.

Переговори потрібні, ви від злості зовсім голови втратили, якщо нічого не робити, так і будуть гібні наші хлопці, скільки ще потрібно смертей, щоб почати нам тверезо мислити?

Гей, 25%, ану-ка давайте реальні пропозиції щодо розв'язання війни? Підемо в наступ - Росія вже не приховуючи вторгнеться на всю Україну "захищаючи російськомовних". Які у нас козирі? Ніхто нам не допоможе! Далі тягнути гуму і щодня ховати хлопців?! Думаю, ті, хто втратив когось на війні розуміють цю ціну, зрозумійте і ви, диванні критики! Ніхто не збирається тиснути руки Росії, але розмова потрібен. Якщо є шанс закінчити війну - я тільки за!

Зрадник той, хто першим запропонує домовлятися з ворогом.

Я пропоную всіх, хто хоче продовження війни, зібрати і в АТО! Мужики нехай воюють, баби подають патрони, вперед за орденами...

Скрін коментарів: facebook.com/www.rbc.ua

А давайте забудемо загиблих, станемо на коліна, вибачимося перед Путіним і поцілуємо його у ...! Референдум? Що скажете 73%?

А ви що пропонуєте, якщо не домовлятися, то нехай ще 50 тисяч загине? Нехай діти, молодь будуть живі і здорові, тільки референдум;

Який н*х референдум? Мирні переговори? А Мінські б**ть не мирні? Росія хоче всю Україну і повністю, то це означає мирно здатися їй, чи що? Треба дотискати санкціями, щоб ще і відповіли за те що влізли на наші землі, варвари до**ані.

Скрін коментарів: facebook.com/www.rbc.ua

Ви тут нас трохи повбивали, 10-15 тисяч, покалічили тисяч 20-30, віджали Крим, разп**дячили Донбас, тепер давайте дружити і торгувати! Це про це референдум?

Так а на**я ви тоді нам потрібні, президент, Верховна Рада, Кабмін.... Давайте все робити через референдуми? Це для того, щоб зняти з себе відповідальність за грабіж і розвал України, адже це "народ так вирішив, а як "правильно" вирішити питання, підкаже телевізор, належить олігархам і Кремлю. Зе**біли радійте, "ви тепер - президенти".

Здають України, "здравствуй русский мир". Треба було 5 років воювати, щоб зараз просто здати країну?

Скрін коментарів: facebook.com/www.rbc.ua

Який блін референдум? Ви, що зовсім з глузду всі зійшли? Після всього, що сталося, Росія - ворог! І тільки політичним шляхом, санкціями потрібно дотискати х**ло, щоб він покинув Донбас і Крим. Інакше всі жертви були марними.

Так це просто якесь знущання над загиблими воїнами та героями Небесної Сотні! Просто піпец! Бачу вже наголосували на виборах, ще дай їм референдум, так взагалі пів країни окупантам зіллють!

"Який би головнокомандувач не був, українці все одно переможуть. Зрештою поміняємо верховного головнокомандувача, ми таке вже робили. Головне, щоб він йшов державницьким шляхом. Не будемо йти - будуть проблеми", - заявив народний депутат Ярош...

Скрін коментарів: facebook.com/www.rbc.ua

Як повідомлялося раніше, глава УІНП Володимир В'ятрович прокоментував перевірку Конституційним судом закону про декомунізацію. Він висловив упевненість, що чутки про його можливу відміну марні.

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