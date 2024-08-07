Бывшая Остапчука засветилась в наряде без нижнего белья и намекнула на новые отношения

Как сегодня выглядит екс-жена Остапчука

Кристина примерила стильный наряд молочно-белого оттенка: длинную юбку, которая подчеркнула ее точеную фигуру, а также достаточно открытый кроп-топ с длинными рукавами.

"Боже, как это красиво. Но я думаю, что они могут как-то выпасть", - подписала блогерша фото, на котором позирует без нижнего белья.

Кристина Горняк в откровенном наряде (фото:instagram.com/kristygor)

Затем юрист еще больше заинтриговала подписчиков в подписи к следующей сторис.

"Отправила видео ему. Говорит: "Красивая". Но для него я всегда красивая, а вот что скажете вы? Можно ваш голос", - спросила она мнение своей аудитории, тем самым подогрев ее интерес.

Кристина Горняк заинтриговала подписчиков (фото:instagram.com/kristygor)

Как отреагировали в сети на фото Кристины Горняк

Наряд знаменитости также начали активно комментировать ее фолловеры:

"Я давно говорила, что их надо почаще выгуливать".

"На Вас смотрится шикарно".

"Летний вариант прекрасно где-то на море на вечер может какую-то летнюю вечеринку".

"Если Вам комфортно и удобно, потому что верх сложен, то покупайте. По посадке все ок".

"Красавица".

Кристина Горняк сейчас (фото:instagram.com/kristygor)

Напомним, в октябре 2020 года Горняк вышла замуж за Остапчука - пара устроила шикарный праздник, во время которого юрист сменила несколько нарядов и светилась от счастья. Это случилось всего через полгода после его развода с первой женой и матерью его детей Еленой Войченко.

В официальном браке пара прожила около двух лет.

Кристина Горняк сейчас (фото:instagram.com/kristygor)

Горняк и Остапчук развелась 4 октября 2022 года, и в тот же день у известного ведущего завязались серьезные отношения с журналисткой Екатериной Полтавской, которая младше его на 16 лет.

Кристина Горняк сейчас (фото:instagram.com/kristygor)