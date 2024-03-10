RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бывшая жена скандального экс-нардепа призналась, сколько тратит в месяц после развода

Марина Аристова (фото: instagram.com/marynaaristova)
Автор: Иванна Пашкевич

Телеведущая и инфлюенсер Марина Аристова рассекретила, сколько тратит в месяц после развода с экс-нардепом от "Слуги народа" Юрием Аристовым.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью женщины с Женей Фешаком для проекта "33 вопроса от Люкс ФМ".

Сколько тратит Марина Аристова в месяц

По словам инфлюенсерки, она только подсчитывает свои расходы, поскольку до этого, находясь в браке, финансовые вопросы решал муж.

"Это было как-то хаотично. Сейчас за это отвечаю только я, поэтому в конце месяца смогу сформировать цифру", - поделилась Аристова.

Также экс-супруга бывшего нардепа призналась, на что больше тратит средств.

"Я не жалею денег на здоровье, обучение (свое и детей) и красоту", - сказала блогерша.

Отвечая на вопрос "Сколько тратит на уход за собой", Марина заявила: "На самом деле не очень много. Примерно 10-12 тысяч гривен в месяц".

 

Напомним, недавно Марина Аристова сообщила, что развелась с мужем, Юрием Аристовым, после 13 лет супружеской жизни.

У них есть двое общих детей. Кроме того, у обоих детей от предыдущих браков.

Еще пол года назад пара вместе отдыхала на Мальдивах, из-за чего впоследствии Юрий потерял мандат депутата. Сейчас против него возбуждено уголовное дело и продолжается следствие.

Ранее звезда "МастерШеф" рассекретила, сколько зарабатывает в месяц и что приносит ей доход.

Также мы писали о 5 украинских звездах, которые удачно вышли замуж за миллионеров.

Читайте РБК-Украина в Google News
БлоггершаРазвод