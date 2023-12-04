Бывший муж Тринчер признался, развелись ли они официально

Бывший муж певицы Анны Тринчер, бизнесмен Александр Волошин, признался, что они еще не оформили официальный развод, однако блогер назвал дату, когда это произойдет.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram экс-избранника исполнительницы.
Уже почти неделю поклонники Тринчер и Волошина не могут оправиться от новости об их разрыве, поэтому пару продолжают активно засыпать вопросами.
Волошин ответил, развелись ли они с Тринчером официально (фото: instagram.com/voloshyn_xx)
Один из юзеров поинтересовался у Александра, развелись ли они с артисткой официально.
Блогер ответил, что соответствующие документы супруги планируют подать уже седьмого декабря.
"Официально мы еще не развелись! Но! Через несколько дней должны это сделать", - поделился инфлюэнсер.
Волошин ответил, развелись ли они с Тринчером официально (фото: instagram.com/voloshyn_xx)
Напомним, звездная пара объявила о разводе 28 ноября, опубликовав видеоролик.
Инициатором разрыва стал Волошин, объяснивший свое решение тем, что у него исчезла любовь.
Раньше скандальная Алхим поспорила с Волошиным из-за патриотизма и украинцев.
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