RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бывший муж Тринчер признался, развелись ли они официально

Анна Тринчер с Александром Волошиным (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Бывший муж певицы Анны Тринчер, бизнесмен Александр Волошин, признался, что они еще не оформили официальный развод, однако блогер назвал дату, когда это произойдет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram экс-избранника исполнительницы.

Подробности

Уже почти неделю поклонники Тринчер и Волошина не могут оправиться от новости об их разрыве, поэтому пару продолжают активно засыпать вопросами.

Волошин ответил, развелись ли они с Тринчером официально (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Один из юзеров поинтересовался у Александра, развелись ли они с артисткой официально.

Блогер ответил, что соответствующие документы супруги планируют подать уже седьмого декабря.

"Официально мы еще не развелись! Но! Через несколько дней должны это сделать", - поделился инфлюэнсер.

Волошин ответил, развелись ли они с Тринчером официально (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Напомним, звездная пара объявила о разводе 28 ноября, опубликовав видеоролик.

Инициатором разрыва стал Волошин, объяснивший свое решение тем, что у него исчезла любовь.

Раньше скандальная Алхим поспорила с Волошиным из-за патриотизма и украинцев.

Также мы рассказывали, что популярная британская певица разошлась с бойфрендом.

Читайте РБК-Украина в Google News
розлученняАнна Тринчерзвезды шоу-бизнеса