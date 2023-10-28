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Бывший муж Лорак встретился с дочерью в Турции. Как выглядит его ребенок

Суббота 28 октября 2023 14:27
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Бывший муж Лорак встретился с дочерью в Турции. Как выглядит его ребенок Экс-избранник Лорак отправился в Турцию (фото: instagram.com/muratnalca)
Автор: Полина Иваненко

Бывший муж певицы-предательницы Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, встретился с дочерью Софией. Он отправился в Турцию на фоне слухов о разводе с молодой женой Лилией Реус.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), Налчаджиоглу уже показал фото с дочерью от Лорак на своей странице в Instagram.

Как выглядит дочь Ани Лорак

12-летняя София Налчаджиоглу большую часть жизни проводит с матерью. Лорак живет в РФ, потому и ребенок часто находится на территории страны-агрессора. Но иногда девочка видится с отцом. Налчаджиоглу обычно проводит с ней время в Турции.

На новых селфи бизнесмен улыбался рядом с дочерью. Примечательно, что София уже выросла, она почти "догнала" папу и скоро станет такого же роста, как и он.

Бывший муж Лорак встретился с дочерью в Турции. Как выглядит его ребенок

Экс-супруг Лорак и его дочь (скриншот)

Что дочь Лорак делает в Турции

Вместе с отцом София путешествует, ходит на экскурсии и проводит время с родственниками. Налчаджиоглу, судя по всему, очень радуется возможности побыть рядом с дочерью, поэтому делает немало общих фото с ребенком.

Бывший муж Лорак встретился с дочерью в Турции. Как выглядит его ребенок

Бывший Ани Лорак и его дочь (скриншот)

Также бывший муж показал свою мать. На одной из фотографий бабушка позировала рядом с внучкой.

Бывший муж Лорак встретился с дочерью в Турции. Как выглядит его ребенок

Мать и дочь Мурата Налчаджиоглу (скриншот)

Что известно о личной жизни Мурата Налчаджиоглу

Несколько месяцев назад бизнесмен сыграл пышную свадьбу со своей избранницей – молодой визажисткой Лилией Реус. Но недавно появились слухи о том, что Налчаджиоглу разводится с женой. Женщина удалила все фото с мужем, а также убрала из соцсетей любые упоминания о бизнесмене.

Впоследствии сам Налчаджиоглу отреагировал на слухи о стремительном разводе со второй женой. Он написал, что никогда не обсуждал свою личную жизнь в сети и не будет этого делать и сейчас. Поэтому бизнесмен попросил фанатов уважать его позицию.

Напомним, ранее стало известно, что дочь Касселя и Беллуччи закрутила роман с итальянским актером.

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