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Бывшие инженеры Google представили робот-пылесос, совсем не похожий на другие (фото)

Выходцы из Google представили революционный робот-пылесос Matic (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

Бывшие инженеры Google Nest представили полностью автономный робот-пылесос Matic. Они говорят, что он перемещается по дому так же, как это делает большая часть людей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт о компьютерной технике и гаджетах The Verge.

Устройство использует пять RGB-камер вместо традиционных сенсоров, бамперов и лидаров для навигации. Это позволяет Matic анализировать не только окружающее пространство, но и предметы в его близости, что делает его менее подверженным застреванию в коврах с высоким ворсом или проводам на полу.

Благодаря ИИ он перемещается как беспилотный автомобиль (фото: Matic)

Разработчики подчеркивают, что Matic способен идентифицировать и классифицировать гораздо больше предметов, чем многие другие роботы-пылесосы. Он также способен создавать трехмерную карту помещения, что в сочетании с искусственным интеллектом позволяет ему маневрировать на лету, подобно беспилотным автомобилям.

Matic обладает двойной функциональностью, позволяя как пылесосить, так и мыть пол. Компьютерное зрение позволяет ему автоматически переключаться между сухой и влажной уборкой, предотвращая намокание ковров или ковриков. Кроме того, пылесос способен собирать пролитую жидкость.

Пылесос сможет собирать пролитую жидкость (фото: Matic)

Этот робот-пылесос отличается возможностью управления жестами и голосовыми командами. Устройство понимает даже такие команды, как "Matic, уберись там" или "Matic, иди помой ванну". Когда контейнер заполняется, он автоматически паркуется рядом с мусорным баком и отправляет сообщение с просьбой очистить его. Емкость его мешка составляет один литр.

Matic способен работать локально и не требует подключения к Интернету. Его дизайн напоминает работа ВАЛЛ-И, с квадратным корпусом, большими колесами и выдвигающейся вакуумной насадкой.

Управлять им можно с помощью голоса (фото: Matic)

Робот-пылесос Matic уже доступен для предварительного заказа по цене 1 495 долларов (54 250 гривен). Полноценный релиз запланирован на март 2024 года, после чего его цена увеличится до 1 795 долларов (65 130 гривен).

Читайте также, как правильно выбрать робот-пылесос и сколько он может стоить.

А еще у нас есть материал о распространенной ошибке при пользовании пылесосом.

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