Освободите себя от уборки. Как правильно выбрать робот-пылесос и сколько он стоит сегодня

Современные технологии активно внедряются в наши бытовые нужды, и роботы-пылесосы - не исключение. Они способны значительно упростить процесс уборки дома, но вопрос об их стоимости и выборе может быть важным для многих.

Какая сегодня стоимость робот-пылесоса в Украине и как выгодно выбрать - читайте в материале Styler.

Цены роботов-пылесосов могут значительно варьироваться в зависимости от бренда, модели и функциональных возможностей. Базовые модели могут стоить от двух до четырех тысяч гривен.

Такие устройства часто оставляют без внимания функцию влажной уборки, им свойственно отсутствие автоматического возврата на базу. Также они могут оставлять мелкий мусор. Это довольно неплохой вариант для тех, кто раньше не имел опыта с такой техникой.

Средние по цене аппараты обойдутся примерно в 6-10 тысяч гривен.

Эти модели имеют соответствующие функции влажной уборки и сканирования помещения. Роботы-пылесосы такого типа могут систематически анализировать уже убранные области и определять те, которые еще нуждаются в очистке. Они характеризуются более высокой мощностью и более продолжительным рабочим временем, а также реже застревают.

За сумму от 12 до 27 тысяч гривен доступны для приобретения высочайшего качества и мощные роботы-пылесосы, которые умело преодолеют любые препятствия и отличаются долгим временем автономной работы.

Цены на роботы-пылесосы очень отличаются (Скриншот)

На что обратить внимание при выборе робота-пылесоса

Площадь и тип покрытия

Выбирая робот-пылесос, обратите внимание на его мощность и функциональность, ведь они могут влиять на эффективность уборки в разных условиях.

Аккумулятор и рабочее время

Важно, чтобы робот-пылесос имел достаточное время автономной работы на одном заряде. Это особенно актуально для больших помещений.

Функциональные возможности

Некоторые модели имеют дополнительные функции, такие как влажная уборка, картографирование комнат и планировка маршрутов.

Бренд и отзывы

Исследуйте разные бренды и читайте отзывы от пользователей, чтобы выяснить, насколько надежный и функциональный выбранный вами вариант.

Преимущества робота-пылесоса

Экономия времени

Робот-пылесос может работать автономно, вы можете заниматься другими делами во время его работы.

Регулярная уборка

Устройство имеет возможность программироваться для ежедневной или регулярной уборки, что поможет поддерживать чистоту без постоянного вмешательства.

Доступ к труднодоступным местам

Роботы-пылесосы могут преодолевать низкие пороги, пространство под кроватями и диванами, где трудно добраться обычному пылесосу.

Автоматическое обнаружение грязи

Многие модели оборудованы сенсорами, позволяющими пылесосу обнаруживать загрязненные участки и сосредотачивать усилия на них.

Роботы-пылесосы имеют как преимущества, так и недостатки (фото: Freepik)

Недостатки робота-пылесоса

Ограниченная мощность

По сравнению с обычными пылесосами, роботы-пылесосы обладают меньшей мощностью, что может повлиять на их эффективность при больших количествах грязи.

Затраты времени

Несмотря на автоматическую работу пылесоса, они могут убирать дольше, чем обычный пылесос, поскольку их движения менее эффективны и быстры.

Не всегда справятся с препятствиями

Роботы-пылесосы могут застрять на коврах с длинным ворсом, под мебелью, в проводах или других препятствиях, что требует вашего дополнительного внимания.

Требуют подготовки помещения

Перед началом работы важно убрать чрезмерный мусор, поднять ковры с длинным ворсом, а также убрать препятствия для предотвращения застревания.

Стоимость обслуживания

Замена фильтров и щеток, а также возможность замены аккумулятора может привести к дополнительным затратам.

Ограниченное качество очищения углов

Большое количество роботов-пылесосов имеют круглую форму, поэтому могут оставлять небольшие углы и угловые зоны без надлежащей уборки.

Взаимодействие с мебелью и другими предметами

Роботы-пылесосы могут ощутимо касаться мебели и стен, оставляя на них следы или повреждения.