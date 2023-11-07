В Никополе из-за российских обстрелов приостанавливает производство завод ферросплавов

Акционерное общество "Никопольский ферросплавный завод" заявило о приостановке своего производства на зимний период в связи с постоянными обстрелами со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Администрация АО отмечает, что Никополь Днепропетровской области находится в 5 километрах от временно оккупированного российскими захватчиками Энергодара, из-за чего ежедневно подвергается обстрелам вражеской артиллерии.

Среди целей войск РФ - предприятия критической, энергетической и промышленной инфраструктуры Украины, и Никопольский ферросплавный завод соответственно.

Как подчеркивают в руководстве предприятия, из-за "непрогнозируемых действий оккупантов в АО НЗФ возможны перебои с обеспечением энергоресурсов - электроэнергией и водой". Кроме того, под угрозой здоровье и жизни персонала, поэтому в рамках социального партнерства с никопольской общиной, завод внедряет и усиливает меры безопасности.

"Для сохранения печных агрегатов администрацией АО НЗФ принято решение о временной приостановке производства ферросплавной продукции. Между тем на предприятии продолжат выполнять строительные и ремонтные работы, связанные с модернизацией оборудования и энергокоммуникаций, неоднократно получавших повреждения из-за обстрелов", - рассказали в администрации предприятия.

В АО НЗФ добавили, что после устранения угрозы обстрелов энергосистемы Украины, завод готов продолжить постоянную работу.

Справка: Никопольский ферросплавный завод

Сам завод расположен в 3 км на северо-запад от Никополя. Предприятие основано в 1968 году. По данным на 2019 год, количество работников АП составляло 6 тысяч.

АО НЗФ является одним из крупнейших предприятий металлургического комплекса Украины, крупнейшим ферросплавным предприятием в Европе и вторым в мире по объему производства марганцевых сплавов (свыше 11% мирового производства ферросплавов). Львиная доля продукции завода идет на экспорт.

По состоянию на сейчас владельцем контрольного пакета акций предприятия является олигарх Игорь Коломойский.

Напомним, в Никопольском заводе ферросплавов прошлой осенью заявляли о планах остановки производства из-за якобы высоких цен на электроэнергию.

Обстрелы Никополя

Никополь Днепропетровской области в настоящее время находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и бьют, в частности, с временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Буквально 21 октября российские военные в очередной раз ударили по Никополю из тяжелой артиллерии. Тогда один человек погиб. Также во время удара по гимназии в Никополе 11 октября погибли четыре человека.

Также сообщалось, что 3 ноября войска РФ из артиллерии обстреляли Никопольский район, в результате чего были разрушения и раненые.