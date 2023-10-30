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Россияне атаковали судоремонтный завод в Одесской области: есть разрушения и раненые

Одесская область, Понедельник 30 октября 2023 10:25
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Россияне атаковали судоремонтный завод в Одесской области: есть разрушения и раненые Фото: россияне атаковали судоремонтный завод в Одесской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска утром 30 октября нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу в Одесской области. В результате атаки есть разрушение и двое пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Утром российские террористы атаковали ракетами Одесский район. Целью врага стал судоремонтный завод", - сообщил Кипер.

В результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Повреждены административное здание и техника предприятия.

Кроме того, пострадали два человека. Мужчину и женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Обстрел Одессы и области

В Одессе сегодня утром раздались взрывы. В городе и области объявили тревогу из-за угрозы применения врагом баллистических ракет.

Представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат допустил, что, вероятно, враг применил баллистику.

Ночная атака РФ по Украине

Напомним, что в ночь на 30 октября российские оккупанты атаковали 12-ю ударными БПЛА типа "Шахед" и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59. Все враждебные цели сбили силы ПВО.

Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.

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