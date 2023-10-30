Россияне атаковали судоремонтный завод в Одесской области: есть разрушения и раненые
Российские войска утром 30 октября нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу в Одесской области. В результате атаки есть разрушение и двое пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.
"Утром российские террористы атаковали ракетами Одесский район. Целью врага стал судоремонтный завод", - сообщил Кипер.
В результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Повреждены административное здание и техника предприятия.
Кроме того, пострадали два человека. Мужчину и женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Обстрел Одессы и области
В Одессе сегодня утром раздались взрывы. В городе и области объявили тревогу из-за угрозы применения врагом баллистических ракет.
Представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат допустил, что, вероятно, враг применил баллистику.
Ночная атака РФ по Украине
Напомним, что в ночь на 30 октября российские оккупанты атаковали 12-ю ударными БПЛА типа "Шахед" и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59. Все враждебные цели сбили силы ПВО.
Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.
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