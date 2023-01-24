Игорь Кондратюк оценил шансы Украины на победу в Евровидении 2023

На "Евровидении" в этом году Украину представит группа "TVORCHI". Этот коллектив существенно отличается от наших участников за предыдущие годы, которые в большинстве своем представляли музыку с этническими мотивами.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью РБК-Украина, полная версия которого выйдет 25 января.

Какие шансы у группы "TVORCHI" на победу в "Евровидении 2023"

"Эта песня группы "TVORCHI" даже слабее предыдущей. Так же я говорил о Кате Павленко из "GO-А". Но с "Веснянкой" они заняли третье место. Поэтому здесь любой эксперт не спрогнозирует. "TVORCHI" нормально выступят. Они один из ярких современных украинских групп. Не важно, какое место они займут, поэтому благодаря победе "Kalush Orchestra", они точно будут на финальном концерте", - говорит продюсер.

Также Кондратюк полностью поддерживает решение о проведении "Евровидения 2023" в Великобритании. Оно пройдет 9-13 мая в Ливерпуле.

"Во время войны в Украине нереально обеспечить безопасность. Можно разве что в Закарпатье попробовать организовать конкурс. Хотя если враг целенаправленно захочет запугать, то он это сделает. Британия - одна из стран-основательниц "Евровидения", поэтому именно там логичное его провести. Это было правильное решение и единственно возможное”, - говорит продюсер.

Победителем в нацотборе стала группа "TVORCHI" с песней "Heart of Steel". Их композиция получила 9 баллов от судей и 10 от зрителей, что позволило им обойти конкурсанток KRUTЬ и Jerry Heil, занявшие второе и третье места соответственно.

Группа не в первый раз участвует в нацотборе. "TVORCHI" соревновались в финале нацотбора на Евровидение в 2020 году, но тогда первое место заняла группа "Go-A", которая в результате завоевала Украине 3 место.

Предлагаем посмотреть выступление группы "TVORCHI" на национальном отборе.