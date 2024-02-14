"Российский красный": популярный бьюти-бренд MAC попал в крупный скандал

Какое значение имеет название помады "Russian Red"

Можно было бы подумать, что название демонстрирует особую страсть, потому что красный цвет - это сексуальность и решительность. Но речь здесь совсем не о красоте или любви - речь о смерти и крови.

"Цвет крови украинцев" - именно так звучит название очень популярного оттенка губной помады "Russian Red" от всемирно известной компании MAC Cosmetics.

"Russian red" (фото: twitter.com/MFA_Ukraine/status)

Название действительно говорит об украинской крови, которая проливается каждый день в украинских городах и селах и обстрелы, которые произошли этой ночью - подтверждение того, что Россия убивает наш народ просто так…

"Это настоящий цвет войны, который никто никогда не должен ощутить", - говорится в сообщении МИД.

Также в твите МИДа использован хэштег #StopRussianRed.

Однако на всех сайтах продаж описание этого оттенка самое обычное, никто даже не упоминает о войне, убийствах и крови.

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Как избранница Дмитрия Кулебы отреагировала на помаду под названием "Russian red"

"Красный. Любовь или кровь?", - начала свое сообщение Светлана.

Женщина в своем профиле Instagram рассказала об истории поиска идеального оттенка красной помады и о том, что все пути вели к известному бренду MAC, с идеальным красным.

"Russian red" - такое название до сих пор имеет культовый оттенок губной помады от бренда MAC Cosmetics. Для украинского рынка продукт сняли с производства, но по всему миру яркая красная помада от МАС по-прежнему продается под названием "Russian red", - возмущенно пишет Светлана.

Реакция на название помады "Russian red" (фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana)

За два года войны, мы как никогда осознали, как выглядит "Russian red" и это название приобрело совсем другой смысл. Потому что это не тон помады, которую женщина должна наносить на свои губы. Это тысячи жизней украинцев. Это сотни потерянных детей. Это тысячи людей, которые теперь бездомные, это гражданские пленные, это военнопленные, вот что можно назвать "Russian red", - продолжает свое мнение Павелецкая.

Также женщина добавила, что если для такой крупной корпорации, лучший красный тон имеет честь носить название недостроя, то, возможно, нужно объяснить компании MAC Cosmetics, какой он настоящий - "Russian red".

Реакция на название помады "Russian red" (фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana)