"Когда я изменилась - мама занялась йогой, а папа бросил пить": вдохновляющая исповедь Кати Олос

"По моему мнению, люди, которые думают, что все нормально, и они смогут сами разобраться во всем, - это первые люди, которым нужен психолог. Потому что я тоже когда-то говорила: "Я сама себе психолог". И это уже первый маячок для похода к специалисту", - говорит Катя.

Девушка начала заниматься с психологом и разбираться в себе, когда пошла учиться на актерство в Ukrainian Film School.

"У нас там была практика "Игра в себя". Суть такова: пока ты не разберешься в себе, никогда не сможешь понять модель поведения своего персонажа. Поэтому я начала работу над собой. Тогда была очень несчастлива в отношениях. И в один момент пришло понимание: нужно разбираться, почему выбрала именно такой вид поведения к себе", - вспоминает она.

Со временем Катя поняла: проблема не в ком-то, а в ней самой.

"Это пришло после работы с психологом. Хотя даже не так! Мне помог комплекс всего: практика с психологом, йога, медитации, дыхание, массажи, ретриты. Но есть важный момент, что я поняла, наблюдая за другими, и теперь могу сформировать совет!" - рассказывает ведущая.



Катя Олос (фото: instagram.com/kateolos)

Она отмечает, что "большинство психологов эгоистично учат любви к себе", а вот сама Олос выступает больше "за любовь и к себе, и к ближнему".

"Поэтому очень важно выбрать правильного мастера, который будет вкладывать правильные ценности", - подчеркивает она.



Катя Олос (фото: instagram.com/kateolos)

Девушка говорит, что духовные практики и работа с ментальным здоровьем помогла не только изменить ее жизнь, но и положительно повлияла на ее родных.

"Я помню, что когда-то мне сказали: "Начнешь меняться ты, начнет меняться и твоя семья". Так и произошло!" - делится Олос.

По словам звезды Нового канала, когда у нее "в плане ментальных трансформаций все закрутилось", то и мама Кати "начала над собой работать и кардинально изменила жизнь, и папа бросил пить, начал заниматься спортом".

"Поэтому я действительно верю: сначала измени себя, и потом ты сам сможешь изменить мир", - резюмировала она.



Катя Олос (фото: instagram.com/kateolos)