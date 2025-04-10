Известная ведущая растрогала семейной историей ко Дню братьев и сестер

10 апреля в мире отмечается День братьев и сестер. И к этому празднику своей теплой историей о родной сестре рассказала телеведущая программы "Ранок у великому місті" на канале ICTV2 Юлия Зорий.

В комментарии для РБК-Украина (проект Styler) она рассказала, что ее очень близкая родственница много лет живет в другой стране.

"Моя младшая сестра Тамара более 15 лет живет в Италии, где окончила школу и университет. У нее среднее специальное образование по специальности "туристический менеджмент", а по высшему образованию Тома - переводчица английского, испанского и итальянского языков", - отметила Зорий.

Ведущая очень тепло рассказывает о сестре и считает ее своей ближайшей подругой. Но так было не всегда. Зорий поделилась, что сблизились они после смерти матери.

Зорий с папой и сестрой (фото предоставлено ведущей)

"Мы ежедневно созваниваемся и иногда можем говорить по 2-3 часа. Правда, так было не всегда. Я думаю, что после смерти мамы у нас обоих сильно изменилось отношение и осознание того, как мы нужны друг другу", - рассказала Юлия.

"Тома - мой лучший друг. Я доверяю ей абсолютно все, а она мне. А еще она очень добрая, отзывчивая, с прекрасным чувством юмора, очень трудолюбивая, активная. Мои друзья Тамару обожают и уже дружат с ней и без меня", - добавила ведущая.

Юлия Зорий с сестрой (фото предоставлено ведущей)

Сейчас Зорий ждет сестру в гости. Она должна приехать на Пасху, чтобы отметить праздник всей семьей. Телеведущая призналась, что часто благодарит папу за то, что они с мамой решили снова стать родителями и подарили ей младшую сестру.

"Видимся мы реже, потому что для этого она должна приехать в Украину или я к ней в Италию. Вот на Пасху Тома приедет, и мы планируем отправиться к одной из бабушек. Кстати, я часто пишу папе "спасибо за сестру", а если точнее "спасибо вам с мамой, что решили завести нам Тому, потому что она такая классная получилась", - призналась Зорий.

Зорий и ее сестра (фото предоставлено ведущей)