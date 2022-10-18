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Когда яйца опустятся в цене? Эксперты дали прогноз

Фото: Когда начнут опускаться цены на яйца (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Цены на яйца в Украине бьют все рекорды. В октябре цена за десяток яиц в супермаркетах взлетела до 60-80 гривен. Домашние яйца на рынке тоже поднялись в цене - до 70-80 гривен за десяток.

Директор профильной ассоциации Союза птицеводов Сергей Карпенко рассказал на брифинге 18 октября, когда стоит ожидать снижения цен на яйца в Украине.

По словам эксперта, цены на яйца должны стабилизироваться уже к концу октября, а в ноябре начнут снижаться.

"Ожидаем в этом месяце увеличение предложений от промышленного сектора благодаря увеличению производства. Ведь предприятия начали возобновлять свое поголовье в июне-июле. В октябре будет стабилизация цен на яйца, и ожидаем, что уже в ноябре будет снижение цен на полках магазинов", - сказал Карпенко.

Он добавил, что рост цен на яйца произошел из-за сезонных колебаний количества продукции, уменьшение количества производителей в предыдущие два года, и конечно же - из-за полномасштабного вторжения России.

По оценке Союза птицеводов, промышленное производство яиц из-за военных действий сократилось в Украине приблизительно на 20%.

Стоит отметить, что в Минагрополитики сообщили об оптовой цене на яйца - от 43 гривен за десяток. И это при том, что еще в июле они стоили от 23 до 25 гривен за десяток, а в начале сентября цена не превышала 30 гривен.

Цены на яйца в супермаркетах Украины сейчас колеблются в среднем от 60 до 80 гривен. На рынке - от 70 до 80 гривен.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, почему так взлетели цены на яйца.

А еще писали о том, какие прогнозы дают эксперты о ценах на гречку.

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Цены на продуктыяйця