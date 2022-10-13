Почему так сильно подорожали яйца и что будет с ценами дальше: прогноз экспертов

Цены на яйца в Украине бьют все рекорды. Летом десяток яиц можно было купить за 22-25 гривен, в сентябре цена поднялась до 30-35 гривен, а в начале октября стоимость взлетела до 70 гривен за десяток.

Почему так резко и сильно яйца подорожали и что будет с ценой до конца года, рассказали эксперты в эфире телемарафона.

В Минагрополитики сообщили, что цена десятка яиц сейчас колеблется около 43 гривен. Однако реальные цены в супермаркетах намного выше - от 60 до 80 гривен за десяток. Не отстают цены и на домашние яйца - десяток стоит 70-80 гривен.

Как объясняют продавцы, цены выросли из-за того, что фермеры еще весной побоялись из-за войны ставить инкубаторы. Курей-несушек стало меньше, яиц, соответственно тоже и появился дефицит.

Как объяснил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, поголовье курей и производство в целом сократилось из-за военных действий, логистики, повышения цены на корм, необходимого для кормления кур и уничтожения фермерских хозяйств.

Он отметил, что производители яиц вынуждены были продавать свою продукцию ниже себестоимости. А осенью возобновился сезонный потребительский спрос при том, что поголовье в областях не восстановлено и на это нужно еще несколько месяцев.

"В результате на рынке предложение яиц снизилось, что спровоцировало скачок цен. Однако уже в конце октября - начале ноября цена пойдет на убыль и стабилизируется", - спрогнозировал Высоцкий.

Кроме того, заместитель министра отметил, что сейчас появились дополнительные форс-мажорные обстоятельства из-за веерных отключений света. Производители уже начали заполнять инкубаторы - до перебоев с электроэнергией.

А эксперт из дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что ажиотаж вокруг цен на яйца несколько преувеличен.

В октябре 2021 года цены на яйца также поднимались - до 34-35 гривен. Но потом снова снижались.

"Когда мы посмотрим на динамику цен, в мае, июне, августе, цена яиц упала на 30% по сравнению с началом года. 70% корма для кур — это кукуруза, пошла уже кукуруза нового урожая — где-то на 30-35% дороже, чем была. Осенью традиционно общий объем производства яйца падает. Особенно это касается домашних яиц, где сезонность абсолютно четкая. Я думаю, что до конца года мы еще увидим рост цены на уровне 10%. К праздникам однозначно яйцо подорожает", - прогнозирует Пендзин.