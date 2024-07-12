Почему не стоит покупать iPhone сейчас, а лучше дождаться новой модели осенью: раскрыта главная причина
Когда приходит пора заменить старый iPhone на новую модель, то возникает вопрос: а стоит ли делать это сейчас или лучше немного подождать и купить более свежую модель. В этом году линейка iPhone 16 предложит новые усовершенствованные камеры, большие экраны, высокую производительность и многое другое.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий новостной сайт про iPhone, iPad и Mac 9to5Mac.
Когда ждать анонса iPhone 16?
Может показаться, что iPhone 15 представили совсем недавно, но время бежит вперед. Ожидается, что iPhone 16 будет анонсирован в начале сентября. В какие дни презентовали iPhone за последние несколько лет:
- iPhone 15: 12 сентября 2023 год
- iPhone 14: 7 сентября 2022 год
- iPhone 13: 14 сентября 2021 год
- iPhone 12: 13 октября 2020 год
- iPhone 11: 10 сентября 2019 год
- iPhone XS: 12 сентября 2018 год
Основываясь на этих датах, ожидается, что презентация iPhone 16 состоится во вторник, 10 сентября. Предзаказ на iPhone 16 могут начаться 13 сентября, а релиз - 20 сентября.
Линейка iPhone 16
После выпуска iPhone 16 Apple, скорее всего, прекратит выпуск iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, а также iPhone 13. Это означает, что линейка iPhone будет выглядеть следующим образом:
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
Apple Intelligence
На WWDC 2024 Apple представила Apple Intelligence - набор функций искусственного интеллекта, который начнет внедряться позже в этом году. Apple Intelligence включает в себя такие функции, как более мощная Siri, Genmoji, игровые площадки для изображений (Image Playgrounds), интеграцию ChatGPT и многое другое.
Однако, функции Apple Intelligence будут доступны только на iPhone 15 Pro и более поздних моделях. Это означает, что iPhone 15 не будет поддерживать Apple Intelligence.
Ожидается, что вся линейка iPhone 16 будет оснащена процессором A18 и получит дополнительную оперативную память. Следовательно, вероятно, что обе линейки iPhone 16 и iPhone 16 Pro будут поддерживать Apple Intelligence, в отличие от текущего разделения в линейке iPhone 15.
Покупать сейчас или ждать?
Ожидание выхода iPhone 16 выгодно, даже если в итоге вы остановитесь на более старой модели. После запуска iPhone 16 цены на старые iPhone (как у Apple, так и у сторонних продавцов) упадут. Август - худший месяц для покупки нового iPhone, независимо от того, выбираете ли вы последнюю версию или нет.
Тот факт, что iPhone 15 не поддерживает Apple Intelligence, еще больше усложняет его рекомендацию к покупке прямо сейчас. Apple ясно дала понять, что Apple Intelligence будет играть большую роль в будущем iPhone, поэтому покупать телефон, который не сможет воспользоваться этими функциями, не совсем разумно.
Исключение из этого совета - ситуация, когда вам нужен телефон прямо сейчас. Возможно, ваш старый сломался, и вам нужна замена немедленно. В таком случае iPhone 15 Pro - отличный выбор.
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