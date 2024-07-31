В сети появились первые фотографии макетов iPhone 16 в новых цветах

Инсайдер Сонни Диксон сегодня поделился изображением макетов iPhone 16, которые раскрывают новые цветовые варианты, запланированные Apple, и слухи о переработанном блоке камер для iPhone 16 и iPhone 16 Plus.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors , который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

Детали новой цветовой палитры

На снимке представлены пять новых цветовых решений для iPhone 16 и iPhone 16 Plus, которые совпадают с ранее предсказанными описаниями аналитика Apple Мин-Чи Куо: белый, черный, синий, зеленый и розовый.

Новые цвета предполагают, что Apple выбирает менее приглушенную, менее насыщенную цветовую палитру для стандартных моделей iPhone 16 в этом году, хотя могут быть различия в используемых материалах по сравнению с показанными макетами.

Стоит напомнить, что текущие модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus доступны в синем, розовом, желтом, зеленом и черном цветах.

Цветовая палитра линейки iPhone 16 (фото: MacRumors)

Что известно про камеры

Для моделей iPhone 16 размером 6,1 и 6,7 дюйма Apple также планирует новую вертикальную компоновку объективов камеры, которая отличается от предыдущей диагональной компоновки.

Новая ориентация, продемонстрированная на макетных устройствах, предположительно позволит стандартным моделям iPhone 16 снимать пространственное видео для гарнитуры Vision Pro, что в настоящее время возможно только для моделей iPhone 15 Pro.

Предыдущие iPhone использовали квадратный блок камеры для размещения диагональных объективов, но Apple может уменьшить размер блока камеры с новой компоновкой объективов.

Что еще будет в новом iPhone

Ожидается, что iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут включать чип A18, 8 ГБ оперативной памяти, новую кнопку "Съемка" на правой стороне для фото и видео, кнопку действия, ранее эксклюзивную для моделей iPhone 15 Pro, и многое другое.

Все четыре устройства серии iPhone 16 будут выпущены примерно в середине сентября.