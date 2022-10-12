Когда ударят первые морозы и будет ли ранний снег: появился новый прогноз

Погода в Украине скоро изменится в сторону похолодания, что естественно, ведь впереди зима. Первые ночные "минусы" нагрянут уже в начале ноября, вероятен ранний снег.

Что будет с погодой до конца осени 2022 года – читайте ниже в нашем материале Styler.

Так, по данным книги народного синоптика Леонида Горбаня, бабье лето в октябре продлится до праздника Покрова Богородицы, 14 октября.

Потом постепенно похолодает, начнутся дожди, конец месяца холодный и с осадками. Ноябрь будет холодным, пасмурным, с дождями, ранним снегом и морозами.

По прогнозу другого синоптика Владимира Деркача, теплая осенняя погода продержится до Покрова. Затем похолодает, особенно ночью. Возможны небольшие осадки.

В ноябре осень постепенно сменит статус с "ранней" на "позднюю". В начале день-два еще будут теплыми (как для ноября), а с середины первой декады придет похолодание, будут идти дожди, иногда даже с мокрым снегом.

Такая же ситуация будет и в начале следующей десятидневки. Затем следует ожидать еще несколько погожих дней без осадков. А дальше снова – понижение температуры.

Последняя декада испугает зимой – возможны даже морозы. Большая вероятность осадков: снега и мокрого снега.

Синоптики Gismeteo прогнозируют, что высокая температура +13+19 продержится почти до конца октября.

Последние дни октября начнут сезон похолодания, а в первой декаде ноября возможны ночные заморозки до -3 градусов. Первого снега в ноябре, по предварительным прогнозам, пока не видно.

Дневная температура будет колебаться от +2 до +10 градусов.

Скриншот: Погода в Киеве, прогноз на месяц (gismeteo.ua)