Скоро каникулы: появились точные даты отдыха школьников 2022-2023

Уже скоро большинство школьников отправятся на первый осенний отдых с начала учебного года.

Когда именно начнутся каникулы, все "счастливые" даты для школьников – в материале Styler ниже.

Традиционно учебный год в Украине проходит с 1 сентября по 30 июня. Однако даты каникул могут измениться в соответствии с внутренними решениями администраций школ. Главное, чтобы их продолжительность была не менее 30 дней (без учета периода летних каникул).

Когда осенние каникулы

Первый отдых школьников продлится неделю, с 24 по 30 октября 2022 года, если не будет решений по изменению этих дат.

Все даты каникул 2022-2023

Поскольку большинство общеобразовательных украинских школ учится по семестровой системе (два семестра, четыре четверти), в таких школах каникулы продолжаются:

Осенние – с 24 по 30 октября 2022 года

Зимние – с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года

Весенние – с 27 марта 2023 года по 2 апреля 2023 года

Летние – с 1 июня 2023 года по 31 августа 2023 года

Однако в некоторых образовательных учреждениях действует трехместная система с модулями (преимущественно в лицеях и колледжах).

Здесь у каникул есть такой график:

Первые осенние каникулы – с 3 по 9 октября 2022 года.

Вторые осенние каникулы – с 21 по 27 ноября 2022 года.

Рождественские/новогодние каникулы – с 25 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

Февральские каникулы – с 10 по 19 февраля 2023 года.

Весенние каникулы – с 3 по 9 апреля 2023 года.

Летние каникулы – с 25 мая по 1 сентября 2023 года.

Важно: изменение сроков обучения может зависеть от военной и эпидемиологической ситуации в Украине. Кроме того, из-за сильных морозов или плохого отопления в некоторых школах каникулы также могут переноситься.