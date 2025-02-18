Когда тяжело на душе. 5 сериалов, которые заменят сеанс у психолога

Дрянь (2016-2019)

Главная героиня - острая на язык, саркастичная и эмоционально ранимая молодая женщина, которая пытается справиться с потерей, сложными отношениями и одиночеством в современном Лондоне. Она ломает "четвертую стену", общаясь со зрителями, что придает истории особый шарм и юмор.

Конец е***го мира (2017)

Британский черный комедийно-драматический сериал, основанный на графическом романе Чарльза Форсмана. Главные герои - 17-летний Джеймс, который считает себя психопатом, и мятежная Алиса, которая хочет сбежать от скучной жизни. Вместе они отправляются в опасное путешествие, которое постепенно меняет их мировосприятие.

Шучу (2018-2020)

Сериал рассказывает о Джеффе Пиклзе - доброжелательном ведущем детского шоу, чей мир начинает рушиться после семейной трагедии. Несмотря на попытки сохранить положительный образ, он постепенно теряет контроль над собой.

Острые предметы (2018)

Журналистка Камила Прикер возвращается в родной городок, чтобы расследовать загадочные убийства девушек. Однако, кроме дела, ей приходится столкнуться с собственными детскими травмами, сложными отношениями с матерью и призраками прошлого.

Маньяк (2018)

Двое незнакомцев участвуют в фармацевтическом эксперименте, который обещает навсегда вылечить их психологические травмы. Однако серия тестов погружает их в причудливые миры подсознания, где граница между реальностью и иллюзиями постепенно стирается.