Когда украинцы могут сделать анализы совершенно бесплатно: названо важное условие

Как сделать анализы бесплатно

В программе медицинских гарантий нет отдельного пакета "Анализы". В то же время, почти каждым пакетом предусмотрен определенный перечень исследований в соответствии со спецификой медицинской помощи.

В центре предоставления первичной медпомощи можно сделать анализы, входящие в пакет "Первоначальная медицинская помощь". В список входит:

общий анализ крови с лейкоцитарной формулой

общий анализ мочи

уровень глюкозы в крови

общий уровень холестерина

быстрые тесты на беременность, тропонин, ВИЧ, вирусные гепатиты, COVID-19

Также большинство анализов покрывает пакет "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях". Это и общеклинические, и биохимические, и бактериологические, и гормональные, и иммунологические, и цитологические исследования.

Чтобы сделать анализы бесплатно - нужно е-направление. Исключение - пациент находится в стационаре, планово или экстренно.

Может ли врач выписать направление на анализы по желанию пациента

Если пациент лечится в стационаре, направление на анализы не выдается. Они входят в бесплатный пакет услуг в стационаре. В других условиях - необходимое направление.

Иногда пациенты убеждены, что врач должен выписать е-направление на все анализы, которые хочет сделать пациент. Но это - неправда.

Электронное направление выписывает лечащий врач - либо врач первичного звена, либо узкий специалист, и только если это нужно для установления диагноза или назначения лечения. Пациент не может потребовать направления на анализы по собственному желанию.