Когда украинцы могут сделать анализы совершенно бесплатно: названо важное условие

В Украине некоторые анализы можно сделать совершенно бесплатно. Сделать это можно, когда врач видит в этом необходимость и дает электронное направление.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram Национальной службы здоровья.
В программе медицинских гарантий нет отдельного пакета "Анализы". В то же время, почти каждым пакетом предусмотрен определенный перечень исследований в соответствии со спецификой медицинской помощи.
В центре предоставления первичной медпомощи можно сделать анализы, входящие в пакет "Первоначальная медицинская помощь". В список входит:
Также большинство анализов покрывает пакет "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях". Это и общеклинические, и биохимические, и бактериологические, и гормональные, и иммунологические, и цитологические исследования.
Чтобы сделать анализы бесплатно - нужно е-направление. Исключение - пациент находится в стационаре, планово или экстренно.
Если пациент лечится в стационаре, направление на анализы не выдается. Они входят в бесплатный пакет услуг в стационаре. В других условиях - необходимое направление.
Иногда пациенты убеждены, что врач должен выписать е-направление на все анализы, которые хочет сделать пациент. Но это - неправда.
Электронное направление выписывает лечащий врач - либо врач первичного звена, либо узкий специалист, и только если это нужно для установления диагноза или назначения лечения. Пациент не может потребовать направления на анализы по собственному желанию.
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