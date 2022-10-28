Кому перевод часов особенно вреден: вот советы, как легче войти в "новое" время

Такие манипуляции с часами нередко вносят некоторую сумятицу в наш график, приходится корректировать распорядок и привычки, а порой организму требуется некоторое время для нормальной адаптации.

Украина перейдет на зимнее время уже в эти выходные, и традиционно перевести стрелки часов нужно будет в последнее воскресенье октября на один час назад.

Какой эффект оказывает на человека и самочувствие переход с летнего на зимнее время, и с какими сложностями можно столкнуться - читайте в материале ниже.

Украинцы дважды в год переводят стрелки часов уже четыре десятка лет. В этот раз в зимнее время наша страна войдет в ночь с субботы на воскресенье, 30 октября, в 04:00 - в этот момент нужно будет сместить стрелку на 1 час назад.

Соответственно поспать у людей будет возможность чуть дольше.

Но на продолжительности сна в эту ночь дело не ограничится в плане более длительного периода влияния на самочувствие, а ощущают его люди по-разному - кому хоть бы хны, а для некоторых выравнивание циркадных ритмов "биологических часов" происходит не так просто.

Дело в том, что в первые дни после перевода часов на зимнее время на 11% увеличивается количество новых диагностированных депрессий по сравнению с другими периодами года. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, опубликованного в журнале Epidemiology.

Почему это происходит

В осенне-зимний период укорачивается световой день, и из-за ухудшения погоды люди больше времени проводят в помещениях, нежели на свежем воздухе.

Соответственно они получают мало света, а это способно:

приводить к ухудшению настроения,

вызывать чувство утомляемости,

могут возникать боли в мышцах,

происходит нарушение сна.

Отметим также, что переходы на летнее время такой эффект не оказывают.

Кому сложнее адаптироваться

Перевод времени вреден для пожилых людей, ведь они воспринимают даже небольшие изменения значительно труднее, чем молодые люди. Кстати, дети вообще не испытывают никаких проблем с безболезненным приспособлением к таким изменениям.

Больше всех проблем возникает у людей, привыкших жить по графику, например, ложатся и встают с постели примерно в одно и то же время.

Как пережить переход на "новое" время

Для минимизации негативного влияния на организм и самочувствие, в такой период следует соблюдать определенные правила.

Медики рекомендуют за 7 дней до перехода на зимнее время начать ложиться спать на 15 минут позже обычного. Это поможет постепенно сдвинуть физиологические ритмы сна.

Также стоит немного сместить время последнего приема пищи. Нужно ограничить употребление алкоголя и кофеина, а также жирной пищи.

Специалисты советуют перед сном принимать расслабляющую ванну. Важно регулировать освещение в комнате: вечером оно должно быть мягким и приглушенным, а сразу после пробуждения нужно открывать шторы.

Добавим, что медики и специалисты в области здорового питания рекомендуют людям правильно подготовиться к переводу часов примерно за неделю или 10 дней до перехода на зимнее время.