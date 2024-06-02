Когда Троица в 2024 году: дата, главные традиции и как правильно отмечать праздник
Троица, или Пятидесятница - это светлый и радостный праздник, знаменующий собой пришествие Святого Духа и рождение Церкви. Это время для духовного единства, радости и семейного тепла.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда именно отмечаем праздник Троица по новому календарю, почему этот праздник важен и какие его традиции.
Когда Троица 2024 в Украине
Троица в 2024 году в Украине отмечается 23 июня. Этот праздник празднуют на 50-й день после Пасхи, которая в 2024 году для христиан восточного обряда приходится на 5 мая.
Традиционно празднование Троицы длится целую неделю, начиная с воскресенья.
Как отмечается праздник Троицы
Согласно церковным преданиям, на 50-й день после воскресения Иисуса Христа перед его учениками явился Святой Дух. Это свидетельствовало о наступлении Пятидесятницы или Троицы, когда апостолы получили от него дар исцеления и языка, что помогло им распространять христианство по всему миру.
В этот день в храмах проходят торжественные богослужения и большие вечерние службы. Основными символами праздника являются зеленые веточки березы и других деревьев, украшающих дома и церкви. Считается, что эти веточки привлекают благополучие и счастье в дом по народным поверьям.
Священники православной церкви во время литургии одевают праздничное одеяние зеленого цвета, в то время как католические священники выбирают наряды белого цвета.
После церковной службы люди обычно собираются вместе в гости или дома, где угощают друзей и семью большим праздничным караваем, накрывают пышный стол и совместно наслаждаются обедом в дружеской атмосфере.
Когда у православных Пятидесятница (иллюстрация: Depositphotos)
Традиции и народные приметы на Троицу
В праздник Троицы действует ряд традиций и обычаев, которые отражаются в быту и культуре украинского народа.
Так, согласно народным верованиям и традициям, на Троицу не рекомендуется:
- Работать (считается, что земля в этот день отдыхает, поэтому нельзя ее беспокоить)
- Ссориться, ругаться и обижаться
- Употреблять алкогольные напитки
- Заниматься гаданием (хотя гадания на Троицу и были популярны у наших предков, считалось, что в этот день лучше не прибегать к подобным практикам)
- Купаться в водоемах (по народным верованиям, в русальную неделю (начинающуюся с Троицы) русалки могут затянуть человека под воду)
- Отправляться в далекое путешествие (в этот день лучше оставаться дома с родными)
- Устраивать громкие вечеринки
Традиции верующих в этот день:
- украсьте дом зеленью, цветами и сезонными травами, в частности стеблями аира (зелень символизирует обновление жизни и присутствие Святого Духа)
- в этот день также собирают дикие лечебные травы, которые используются для приготовления лечебных чаев и засушиваются на зиму
- в некоторых регионах приглашают священника домой для освящения колодезной воды
Народные приметы обычно связаны с погодой:
- если в этот день идет дождь - ожидается теплое и приятное лето
- солнце, появляющееся сразу после дождя, обещает обильный урожай
- если в этот день жарко, то лето будет жарким
Напомним, ранее уже появился церковный календарь на лето 2024 года.
Читайте также церковный календарь праздников на июнь.
При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ, Википедия.