Секрет распространения тараканов

Немецкий таракан, или Blattella germanica, распространен в городах по всему миру. В первый раз он появился в научных записях около 250 лет назад в Европе, откуда и получил свое название. Однако их подлинное происхождение остается малоизвестным.

Чтобы выяснить, как немецкие тараканы попали в разные части света, доктор Цянь Тан и его коллеги обратились к ученым и экспертам по борьбе с вредителями по всему миру с просьбой предоставить местные образцы. Исследовательская группа собрала 281 образец немецких тараканов из 57 локаций в 17 странах и проанализировала их ДНК, чтобы проследить эволюцию этих насекомых.

"Наша основная цель - показать, как виды путешествуют вместе с людьми и как генетика может помочь восстановить исторические пробелы," - объяснил эволюционный биолог и научный сотрудник Гарвардского университета Тан.

Анализ геномных данных обнаружил, что современные немецкие тараканы имеют родословную, которая достигает гораздо дальше чем Европа 18 века. Как показало исследование, эти насекомые произошли от дикого азиатского таракана, известного как Blattella asahinai, существовавшего около 2100 лет назад.

Тараканы и торговые пути

Тараканы, которые мы сейчас можем найти в наших кухнях, имеют интересную историю происхождения. Как утверждают исследования, их предки начали осваивать человеческую среду более 2000 лет назад в Южной Азии. Сначала эти насекомые адаптировались к жизни рядом с людьми, изменив свой рацион и переместившись в дома людей.

С увеличением торговли и военной активности между Южной Азией, Ближним Востоком и Европой тараканы распространились на запад. Возможно, они попали в Европу вместе с солдатами и путешественниками, которые перевозили в своих столовых. Генетический анализ показывает, что немецкие тараканы впервые появились в Европе около 270 лет назад, а в Америку проникли около 120 лет назад.

Доктор Джессика Уэр, куратор зоологии беспозвоночных в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке, не участвовавшей в исследовании, отметила, что насекомые уже давно стали частью человеческой культуры.

"Мы давно знали, что люди перемещают множество видов вредителей, и то, что трансатлантические торговые пути могли способствовать распространению немецких тараканов, уже не новость. Однако, увидеть, как это действительно отражается в генетической сигнатуре популяций, было очень увлекательно" - пояснила Джессика Уэр. .

Далее доктор рассказывает, что с тех пор люди создали для тараканов идеальные условия в своих домах. Она добавила, что "то, что позволило людям процветать, - водопровод, отопление, - также способствовало процветанию тараканов. Благодаря канализации под нашими городами мы создали идеальный "шведский стол" для этих насекомых."

Доктор Цянь Тан планирует секвенировать полные геномы сотен образцов немецких тараканов, чтобы исследовать, как эти вредители так эффективно адаптировались к человеческой среде.

"Например, немецкий таракан обладает устойчивостью к инсектицидам, которая не свойственна многим другим вредителям", - пояснил он. "Как они так быстро эволюционируют? Это уже заложено в их генах, но стало заметным из-за антропогенного давления?"

Также насекомые демонстрируют социальное поведение, общаясь между собой об источниках пищи. Тан хочет выяснить, является ли эта способность к социальному взаимодействию частью их стратегии выживания, благодаря которой они должны быть благодарны людям.