Когда праздновать китайский Новый год и что обязательно нужно сделать в этот день

Как празднуют китайский Новый год

На китайском языке этот праздник обычно называют Праздником Весны. Празднование традиционно сопровождается массовыми гуляниями в течение 16 дней и заканчивается Фестивалем фонарей.

Восточный Новый год является одним из важнейших праздников в Китае, он распространился и на соседние культуры. А еще его громко отмечают в странах, где проживают много китайцев. Среди них Сингапур, Бруней, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Таиланд и Вьетнам и другие.

Китайский Новый год связан с несколькими мифами и обычаями. Новогодний фестиваль традиционно был временем для чествования божеств, а также предков. В Китае региональные обычаи и традиции празднования Нового года очень отличаются.

Обычно накануне вечером вся семья собирается за праздничным столом. Принято, чтобы даже взрослые дети приезжали к родителям в гости. На трапезу традиционно готовят пельмени. Китайцы верят, что, поедая их, они прощаются со старым годом и встречают новый. Также на столе обязательно должна быть рыба - она символизирует богатство.

Также на праздник готовят пирог в виде шариков из клейкой рисовой муки. Начинкой часто является бобовый или ореховый порошок с сахаром. Есть на Новый год клейкие рисовые шарики означает семейное счастье и воссоединение в новом году.

Празднование Китайского Нового года (фото: Wikipedia)

К празднику нужно убирать дом, чтобы избавится от любой беды и дать место удачи. На Новый год обязательно нужно подарить детям деньги в красных конвертах. Другим обычаем является украшение окон и дверей красным декором. Это должно привлечь в дом удачу, счастье, богатство и долголетие. Так что если также хотите привлечь в дом благополучие, украсьте его красными элементами.

Одним из этапов празднования Нового года является посещение уличных фестивалей. На этом действе традиционным является танец Львов и Драконов. На это масштабное действо всегда собирается много желающих посмотреть.

Празднование Китайского Нового года (фото: Wikipedia)