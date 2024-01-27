Когда вступает в действие символ 2024 года - Дракон, и что обязательно нужно сделать в эту дату

По восточному календарю год Дракона начнется 10 февраля 2024 года и завершится 28 января 2025 года.

О том, что символизирует Дракон и как встречать восточный Новый год, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что символизирует Дракон

Дракон - единственное мифологическое животное из китайского астрологического календаря. Он символизирует силу, благородство, честь, удачу и успех. Его считают самым мощным знаком традиционной китайской астрологии.

Символом этого года является зеленый деревянный Дракон. Этот цвет ассоциируется с миром, гармонией, балансом между женственностью и мужеством (инь и янь). Зеленый цвет также символизирует обновление и рост личности.

Прогнозируют, что год Дракона будет активным и динамичным. Это благоприятное время для свершения планов и самореализации. Он особенно будет благосклонен к людям, которые не будут бояться открывать для себя что-то новое.

Как празднуют восточный Новый год

Дату восточного или китайского Нового года определяют по лунному календарю. Она ежегодно меняется. Празднование всегда приходится на период с 21 января по 20 февраля. День китайского Нового года - день новолуния, обычно второй после зимнего солнцестояния. В этом году китайский Новый год будут встречать в ночь с 9-го на 10 февраля.

Празднование Нового года в Китае длится 16 дней и завершается Фестивалем фонарей. На всю неделю закрываются офисы, банки, заводы, магазины и большинство служб. Отели и большие торговые точки остаются открытыми. Школьные каникулы длятся четыре недели.

Празднование китайского Нового года (фото: Википедия)

Традиционно к празднику убирают дома и украшают красным декором. Этот цвет считается эмблемой благополучия и счастья. Также китайцы верят, что он отпугивает злое чудовище, которое по легенде появляется на Новый год. Вместо подарков на праздник детям вручают красные конверты с деньгами к счастью.

Одной из важнейших частей китайского Нового года есть объединение семьи. Это также называется весенней миграцией, когда взрослые дети приезжают к родителям преклонного возраста на праздники.

На праздничный стол традиционно готовят рыбу, принг-роллы, которые жарят во фритюре или запекают, а еще - варят пельмени. Китайцы верят, что, поедая их, вы провожаете старый год и встречаете новый.

Китайский Новый год заканчивается Праздником фонарей, обозначающим первый полный месяц лунного года. Красивые фонари развешивают по городам и это создает поистине непревзойденную атмосферу.

Так что, если вы хотите правильно встретить восточный новый год, обязательно украсьте дом элементами красного цвета и подготовьте красные конверты с деньгами для детей.