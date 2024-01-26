Названы талисманы счастья для каждого знака Зодиака на 2024 год: Львам - рубин, Овнам - коралл
Некоторые люди верят, что некоторые драгоценные камни способны защитить от негатива, привлечь счастье и забыть о неудачах. В 2024 году эзотерики советуют подбирать украшения, учитывая свой знак Зодиака.
Какие камни принесут счастье каждому знаку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Knowinsiders.
Овен - красный коралл
Огненным Овнам подойдет именно коралл, ведь он позволит защититься от негатива и плохого влияния Марса. Кроме того, украшения с этими камнями помогут улучшить концентрацию и исцелят тех, кто страдает от боли.
Телец - изумруд
Непревзойденные зеленые изумруды усилят влияние Меркурия на Тельцов. Благодаря этому люди, рожденные под вторым знаком Зодиака, смогут усилить собственную мудрость, а также добиться успеха в карьере. Изумруд поможет разбогатеть, уменьшить стресс и улучшить внешний вид.
Близнецы - бриллиант
Украшения с этими драгоценными камнями помогут Близнецам забыть о несчастьях. Бриллианты предоставят представителям этого знака шанс реализовать собственные мечты и обуздать гнев.
Какие украшения защитят от негатива (коллаж: РБК-Украина)
Рак - желтый сапфир
Украшения с такими камнями помогут Ракам улучшить карьеру, осуществить большие мечты и спастись от болезней. Желтый сапфир может усилить энергию Юпитера и улучшить физическое состояние представителей этого знака.
Лев - рубин
Рубин даст Львам мощную энергетику, благодаря чему их жизнь наполнится позитивом. Благодаря им они смогут очистить мысли и принимать только правильные решения. Также рубин поможет повысить самооценку.
Дева - розовый кварц
Именно розовый кварц поможет Девам держать себя в руках и остаться спокойными. Кроме того, он способен привлечь любовь и романтику. Благодаря розовому кварцу Девы смогут улучшить свои отношения и обрести счастье.
Как подобрать украшения по гороскопу (фото: freepik.com)
Весы - флюорит
Этот камень может быть фиолетовым и зеленым. Флюорит поможет Весам лучше слышать свой внутренний голос и "прокачать" интуицию. Представителям этого знака удастся забыть негатив и очистить разум, если они начнут носить украшения с такими камнями.
Скорпион - лабрадорит
Эти камни помогут Скорпионам, потерявшим веру в собственные силы. Лабрадорит сделает представителей этого знака уверенными, довольными жизнью, целеустремленными и успешными.
Стрелец - селенитовый камень
Селенит даст Стрельцам защиту от негатива, а также раскроет их таланты. Украшения с такими камнями помогут восстановить баланс, забыть негатив и освободиться от эмоциональных блоков.
Какие камни приносят счастье (фото: freepik.com)
Козорог - гематит
Представителям этого знака гематит поможет улучшить сон, отогнать негатив и усилить защиту. Эти камни могут положительно повлиять на здоровье и предоставить своему владельцу возможность давать отпор врагам.
Водолей - аметист
Эти камни помогут людям, желающим духовного просветления. Аметист способен открыть "третий глаз", дать Водолею силу и смелость, а также защититься от болезней.
Рыбы - красный кварц
Представителям этого знака красный кварц поможет обрести эмоциональное равновесие и начать реализацию в творчестве. Он повышает жизненную силу и уровень энергии, а также улучшает интуитивные и психические способности.
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