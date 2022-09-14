Чоловіків пропонують випускати з України за щомісячний внесок: що відомо

За словами авторів документу, рівень безробіття в Україні зріс до 35%, що негативно впливає на настрої в суспільстві. Частина з них - це чоловіки, які перед повномасштабним вторгненням РФ працювали за кордоном.

Нардепи хочуть чоловіків віком від 18 до 60 років випускати за кордон під щомісячний гарантійний внесок. Планується, що українці будуть відкривати у державних банках рахунки на суму 5 неоподаткованих мінімумів для працездатних громадян (станом на теперішній час це 13 тисяч гривень) та кожного місяця поповнювати його на суму, яка дорівнює податкам з мінімальної зарплати - 2697 гривень.

Парламентарі також пропонують брати у чоловіків письмове підтвердження добровільної сплати коштів на спеціальний рахунок ЗСУ.

"З кожних 100 тисяч військовозобов’язаних громадян, які виїдуть під час воєнного стану за кордон на запропонованих умовах, майже 270 млн гривень щомісяця буде потрапляти на рахунок ЗСУ (якщо виїхавших було б мільйон, це було б вже близько 2,7 млрд гривень додатково щомісяця на рахунок ЗСУ)", - йдеться у пояснювальній записці.

Крім того, депутати хочуть ввести збір для тих українців, які незаконно виїхали за кордон під час дії воєнного стану. Йдеться про внесок розміром 10 неоподаткованих мінімумів для працездатних громадян, тобто 26 тисяч гривень, за кожен місяць перебування за кордоном.