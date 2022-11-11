Когда студенты смогут покидать пределы Украины: в ГПСУ дали ответ

Студентов мужского пола на данный момент не выпускают из Украины за границу.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко объяснил во время телемарафона, при каком условии это может измениться.

Когда студенты мужчины могут уезжать за границу

"Есть постановление правительства, которое определяет порядок пересечения границы, в частности на период военного положения, и они не будут внесены в постановление правительства о порядке пересечения границы, пограничники не пропускают эту категорию граждан на выезд с территории Украины", - сказал Демченко.

Поэтому, пока Кабмин не внесет изменения в постановление о правилах пересечения границы, студенты так и не смогут выехать за пределы Украины.

Ранее Демченко сообщал, что в марте 2022 года военное руководство приняло решение разрешить тем студентам, которые учились до 24 февраля, продолжить обучение за границей. Но в последнее время появилось много спекулирования на этой теме - в период с начала полномасштабной войны до августа на границе обнаружили более 600 поддельных документов у людей, которые пытались выехать из Украины.

Напомним, в Украине с 24 февраля действует военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанные граждане, а это мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеют права выезжать за границу.

Однако в конце августа Кабинет министров сделал некоторые смягчения и разрешил военнообязанным морякам пересекать границу, но исключительно по согласованию территориальных центров комплектования.