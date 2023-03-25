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Без телефонов и планшетов: чем занять ребенка во время весенних каникул

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Суббота 25 марта 2023 17:35
Без телефонов и планшетов: чем занять ребенка во время весенних каникул Чем заинтересовать ребенка на весенних каникулах (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине весенние каникулы продлятся с 27 марта по 2 апреля. Отдыхать дети будут неделю, поэтому родителям стоит сделать так, чтобы дети не "сидели" в смартфонах, а провели время интересно, познавательно и с пользой.

Чем можно занять детей - читайте в материале ниже.

Научите ребенка готовить

Такое занятие будет и полезным и веселым. Можно приготовить фирменное блюдо со всей семьей. Приобретенные во время каникул кулинарные умения вашим детям обязательно пригодятся в жизни.

Чтение книг

Не нужно во время каникул утруждать ребенка постоянным обучением. Однако можно заинтересовать ребенка интересной книгой.

Игры

Это один из самых эффективных способов развития ребенка. Игры для детей должны быть разными: интеллектуальными, активными и развивающими логическое мышление и память.

Занятие спортом

Весенние каникулы - отличное время для занятий спортом. Можно записать ребенка в спортивные секции или бассейн.

Путешествия

Можно организовать небольшое путешествие в другой город и страну, чтобы наполниться новыми впечатлениями и эмоциями. Также можно посетить интересные места в вашем городе. Ребенок точно запомнит новые места надолго.

Тренинги по определению будущей профессии

Такие тренинги особенно нужны старшеклассникам. Однако ребенку с 7-9 лет тоже можно посещать подобные мероприятия. Они помогут определить его способности и таланты, специалисты подскажут, в каком направлении двигаться.

Добавим, если родители много времени проводят на работе, стоит найти время для развлечений с ребенком хотя бы вечером. В такой ситуации можно отдать предпочтение настольным играм.

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