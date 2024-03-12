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Когда в 2024 году нужно сажать морковь: секреты и правила хорошего урожая

Вторник 12 марта 2024 17:31
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Когда в 2024 году нужно сажать морковь: секреты и правила хорошего урожая Когда в 2024 году нужно сажать морковь (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Весна - горячая пора для всех огородников, потому что приходит время сажать растения на рассаду и готовить будущий огород для посадки овощей. Одна из важнейших культур, которая есть на грядках у каждого огородника – это морковь.

Как и когда нужно сажать морковь в 2024 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

В подготовке материала использованы источники: "Сад и огород", "Советы дачникам", "Філіжанка кави".

Когда сажать морковь

Морковь очень устойчива к неблагоприятным погодным условиям и переносит низкие температуры. Поэтому ее сеют в грунт рано, как только полностью сходит снег. Для первых всходов может быть температура земли от +3 до +5 градусов, а сеянцы не погибнут даже при весеннем похолодании и заморозках на почве. Температура воздуха при этом прогревается днем до +10 +12 градусов.

Поэтому морковь не сеют на рассаду, а сразу высаживают в огороде. Для этого нужно дождаться первого постоянного весеннего потепления и свериться с лунным календарем. Преимущественно, это - конец марта - первая половина апреля.

Корнеплоды, растущие в земле, сажают на нисходящий месяц. Именно в это время соки двигаются по растению вниз, что способствует хорошему урожаю. Лучший период для посадки моркови в 2024 году - с 1 по 10 апреля, а также с 28 по 30 апреля.

Как выбирать сорта моркови

Опытные огородники советуют использовать отечественные семена, потому что импортные сорта уступают в устойчивости и выносливости. Однако они могут иметь более яркие и насыщенные вкусы.

Морковь, как и многие другие культуры, делится на ранние сорта, среднеспелые и позднеспелые. Ранние сорта подходят для быстрого урожая, но не подходят для зимнего хранения. Позднеспелые сорта будут сохраняться долго зимой. А вот среднеспелые универсальны - они созревают быстро и сохраняются хорошо.

Лучшие сорта (для посадки в апреле):

  • Лагуна F
  • Оленка
  • Тушон
  • Карамелька
  • Улюблена
  • Шантане
  • Витаминная
  • Нантская
  • Лакомка
  • Вита лонга
  • Карлена

Когда сажать морковь нельзя

Однозначные рекомендации - не сеять морковь на новолуние и на полнолуние. В апреле период с 13 по 26 апреля будет за растущим месяцем. Сажать в это время морковь тоже можно, но эти дни не столь благоприятны. Ну и, конечно, если погода принесет сюрпризы в виде снега и заморозков, то стоит отложить посадку еще на неделю.

Особенности посадки и ошибки

Самое главное - подготовить почву. Очистить место от сорняков, перекопать, разрыхлить землю и внести удобрения. Грядку для моркови нужно обустроить на солнечном, защищенном от ветра участке. Прогретая солнцем земля наиболее благоприятна для развития моркови.

Грядку нужно немного поднять над поверхностью - чтобы дождевая вода не накапливалась, потому что избыток влаги губителен для моркови. При планировке можно разместить грядки с морковью рядом с луком. Растения будут отгонять вредителей друг от друга.

Первые всходы должна появиться через 2-3 недели. Если погодные условия будут неблагоприятны, то готовьтесь ждать немного дольше. Как только всходы появились, отсчитайте 5 дней и проведите первый полив. Если дождь, то дополнительный полив можно отложить. Увлажненную почву нужно очень осторожно разрыхлить.

Следите, чтобы земля не покрывалась коркой, потому что она не будет пропускать воздух и это будет мешать росту моркови. Как только появится 90-95% лестницы, нужно провести первое прореживание. Удалите слабые растения, мешающие развитию сильных.

Основные ошибки:

  • Слишком глубокая посадка. Сажать морковь нужно на глубину 2-3 см.
  • Грядка плохо подготовлена к посеву. Обязательно нужно прополоть, перекопать, разрыхлить, внести удобрения.
  • Морковь посажена часто. Поэтому у растений не будет простора для роста и развития. Они будут мешать друг другу, состязаться за питательные вещества. А еще плоды вырастут мелкими и кривыми.
  • Использование нежных сортов. Брать импортные "нежные" сорта для суровых условий не стоит. Также не берите хрупкие сорта для участка, где нет плодородной почвы.

Раньше мы писали о том, когда в 2024 году нужно сажать картошку.

А еще мы рассказывали о том, как сделать рассаду крепкой и здоровой.

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