Когда нет, где разогреть: Клопотенко назвал блюда, которые можно есть холодными

После массовых ракетных обстрелов России по Украине многие люди остаются без света часами. Они сталкиваются с проблемой, что еду невозможно разогреть.
Какие блюда остаются вкусными, даже холодными рассказал кулинар Евгений Клопотенко на сайте.
Буженина
Приготовьте, пока есть свет буженину. Хорошо пропеченная она невероятно мягкая. Она может определенное время храниться без холодильника. Сделайте с ней бутерброд, дополните вкус горчицей или хреном, подайте с тушеной капустой, вареным яйцом или отварным картофелем.
Тушеная капуста
Такой гарнир подойдет для мясных и рыбных блюд. Просто потушите капусту. Подойдет как белокочанная, так и краснокочанная и савойская. А чтобы получить аромат и вкус с дымком, добавьте немного чернослива. Это блюдо будет как в теплом виде, так и в охлажденном, а еще его удобно взять с собой. Употребляйте тушеную капусту с цельнозерновым хлебом, запеченным мясом и свежими овощами по желанию.
Печеночный торт
Это блюдо очень вкусно есть охлажденным. Для печеночных блинчиков можно придумать любую начинку. Очень популярна жареная тертая морковь с луком. А для большей сочности к этим овощам добавляют еще сметану или майонез. Если хочется чего-нибудь изысканного, соедините крем-сыр с ягодами смородины. Подавайте с хлебом, замоченной ранее гречкой или кус-кусом и овощным салатом. Без холодильника это блюдо долго не сохраняется, поэтому вдруг выключили свет, съешьте его первым.
Минтай в панировке
Жареная рыба тоже не нуждается в подогреве. Приготовьте минтай в хрустящей панировке из манки. Чтобы кусочки были похожими на нагетсы, возьмите очищенное от костей филе. Обязательно полейте лимонным соком для более насыщенного вкуса.
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