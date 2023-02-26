Когда наступит високосный год и что нужно успеть до его прихода

Високосный год наступает раз в четыре года и его единственное отличие - в календаре добавляется еще один день, 29 января. Считается, что такой год не подходит для многих житейских дел и не стоит на него планировать важные события - свадьбы и рождение детей.

Когда придет следующий високосный год и что нужно успеть сделать до его прихода - читайте в материале ниже.

Когда следующий високосный год

Согласно календарю, високосным годом станет 2024. Это год, в котором не 365 дней, а 366 и добавится еще один день - 29 февраля. 2024 год по Восточному календарю станет годом Зеленого Деревянного Дракона. А этот знак имеет особенную силу и энергию.

Следующий високосный год ждет человечество еще через четыре года и им станет 2028 год.

Високосный год был введен императором Августом по григорианскому календарю, чтобы сравнять сдвиг времени, который возникает из-за разницы между тропическим годом и традиционным календарем.

Обычный год на самом деле имеет не ровно 365 дней, а 365 дней и 6 часов. То есть, эти дополнительные 6 часов собираются в течение трех лет подряд и образовывают еще одни дополнительные сутки.

Что нельзя делать в високосный год

С древним времен считается, что в такой год нельзя планировать важные события. Наши предки верили, что некоторые события потом будут происходить последующие 4 года и остановить цикл и влияние можно будет только во время следующего високосного года, еще через 4 года.

Главные приметы

Нельзя менять работу - на новом месте не задержитесь, могут быть финансовые трудности.

Не стоит начинать собственное дело - есть риск прогореть.

Не стоит покупать новое жилье - жизнь в нем может оказаться неудачной. Если уж так случилось - в первый день после покупки нужно обязательно там переночевать и перед этим впустить в дом кота. Это позволит прогнать негативную энергетику.

Также не рекомендуют продавать жилье, другое дорогое имущество или крупные и дорогие предметы.

Не стоит затевать ремонты - они могут затянуться. При этом, правило не касается срочных ремонтов (выбитое окно, потекла крыша и так далее).

Нельзя рассказывать никому о своих планах на високосный год - иначе они не сбудутся.

Нежелательно в такой год заводить домашних животных.

Пожилым людям не стоит в високосный год готовить себе одежду на похороны - чтобы смерть не пришла раньше установленного срока.

На високосный год не стоит планировать круизы и грандиозные путешествия.

По возможности - планирование и рождение ребенка стоит отложить на другой период. Однако в истории есть примеры известных и талантливых людей, которые родились именно в високосный год. Например, Юлий Цезарь, Леонардо да Винчи, Дэвид Копперфильд, Марк Цукерберг.

В високосный год не рекомендуется заключать браки и венчаться. Считается, что создание семьи - это начало жизненного этапа, который в високосный год начинать не стоит.

Кстати, во многих народах есть интересные приметы и суеверия, которые существуют до сих пор. Високосный год называют "годом невесты", и женщины могут сами делать предложение руки и сердца мужчинам. Отказ может навлечь на мужчину неприятности. А в Ирландии любая женщина может сделать предложение мужчине 29 февраля, и он не имеет право ответить отказом.

Не стоит в високосный год разрывать отношения и разводиться - следующие попытки в личной сфере будут неудачными еще в течение 4 лет.

В високосный год не стоит поднимать с земли любые предметы - они заряжены негативной энергетикой.

С древних времен високосный год считали неудачным для сбора ягод, растений и грибов. Особенно строгие запреты на определенные праздники.