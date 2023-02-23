Народные приметы о радуге: что она значит в разных ситуациях

Радуга с древних времен считалась знаком свыше. Увидеть ее на небе после дождя или грозы, в пасмурную погоду или рано утром всегда считалось хорошей приметой. Но с этим атмосферным явлением связано и много других примет.

Двойная или обычная радуга

Почти все приметы о радуге имеют позитивное значение. Но есть важный нюанс - человек должен увидеть ее в полном размере, от начала и до конца.

Жителям больших городов увидеть радугу полностью удается не всегда, разве что с большой высоты. И если вам посчастливилось лицезреть ее целиком - будьте уверены, что в вашей жизни в ближайшее время все наладится.

Также радуга обещает финансовую прибыль, и деньги могут прийти из неожиданных источников и очень быстро.

Если вам удалось увидеть двойную радугу, то все события в будущем принесут вам только радость и приятные жизненные моменты. Увидеть двойную или тройную радугу очень сложно и такие ситуации происходят очень редко. Еще двойная радуга обещает приятные новости.

Радуга вокруг Луны

Такое атмосферное явление также бывает очень редко и зачастую увидеть ее могут только люди с особенными способностями. Проявляется такая радуга только в дни полнолуния.

Считается, что в такие моменты в воздухе есть очень мощная энергетика, которая позволяет проводить магические ритуалы и загадывать самые заветные желания.

Приметы о радуге в разные времена года

Радуга в апреле - хороший знак и она символизирует победу добра над злом. Это может быть победа весны над зимой, и следом за такой радугой наступает долгожданное потепление.

Радуга в зимний период имеет разные значения. Она стает знаком, что все скоро наладится. Но при этом она указывает на то, что холода будут еще долго. В северной части планеты яркую зимнюю радугу считают знаком богатства и приятных новостей.

Осенняя радуга предсказывает теплую погоду, но с частыми дождями.

Радуга ранним утром - к плохой погоде в ближайшие дни.

Радуга вечером - к солнечной и хорошей погоде.

Если вам удалось проехать или пройти под радугой - сможете исполнить свои желания. Обязательно загадайте заветное желание, когда окажетесь под ней.

Радуга в день вашего рождения - целый год удача будет вас сопровождать во всех начинаниях.