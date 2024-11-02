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Меркурий осчастливит всего четыре знака Зодиака. Астролог ответила, кто схватит удачу за хвост

Суббота 02 ноября 2024 06:24
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Меркурий осчастливит всего четыре знака Зодиака. Астролог ответила, кто схватит удачу за хвост Кому повезет до конца года (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

Меркурий, отвечающий за немало важных аспектов нашей жизни, переходит в очень сложное положение. И это существенно повлияет на представителей четырех знаков Зодиака.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева назвала главных счастливчиков, кому можно ждать сюрпризов от Меркурия.

2 ноября Меркурий, планета общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения, осуществляет ингрессию к знаку Стрельца️.

"Проверьте, в каком секторе вашего радикса он это делает: в этой сфере может измениться характер происходящих в вашей жизни процессов. Меркурий будет находиться в девятом знаке Зодиака до 8 января 2025 года", - отметила астролог.

Положительное влияние в период со 2 ноября 2024 года по 8 января 2025 года ощутят представители следующих знаков Зодиака:

  • Овен
  • Лев
  • Весы
  • Водолей.

Но Соловьева отметила, что Меркурий оказывается в одном из самых сложных положений для самой ловкой планеты Солнечной системы.

Внимательными с действием этой планеты в этот период следует быть:

  • Стрельцам
  • Рыбам
  • Близнецам
  • Девам.

По словам астролога, Меркурий может повлиять на важнейшие переговоры. Кроме того, стоит учесть особое положение планеты стоит всем, кто планирует оформлять документы, покупать что-то ценное.

"В этот период могут перейти в новую плоскость активности, связанные с юриспруденцией, образованием, наукой и всем, что касается всего иностранного: языка, зарубежных отношений, международного сотрудничества и так далее", - резюмировала Соловьева.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что кармический успех осуществит мечты пяти знаков Зодиака.

Кроме этого, недавно вышел календарь стрижек на ноябрь.

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