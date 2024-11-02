Меркурий осчастливит всего четыре знака Зодиака. Астролог ответила, кто схватит удачу за хвост
Меркурий, отвечающий за немало важных аспектов нашей жизни, переходит в очень сложное положение. И это существенно повлияет на представителей четырех знаков Зодиака.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева назвала главных счастливчиков, кому можно ждать сюрпризов от Меркурия.
2 ноября Меркурий, планета общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения, осуществляет ингрессию к знаку Стрельца️.
"Проверьте, в каком секторе вашего радикса он это делает: в этой сфере может измениться характер происходящих в вашей жизни процессов. Меркурий будет находиться в девятом знаке Зодиака до 8 января 2025 года", - отметила астролог.
Положительное влияние в период со 2 ноября 2024 года по 8 января 2025 года ощутят представители следующих знаков Зодиака:
- Овен
- Лев
- Весы
- Водолей.
Но Соловьева отметила, что Меркурий оказывается в одном из самых сложных положений для самой ловкой планеты Солнечной системы.
Внимательными с действием этой планеты в этот период следует быть:
- Стрельцам
- Рыбам
- Близнецам
- Девам.
По словам астролога, Меркурий может повлиять на важнейшие переговоры. Кроме того, стоит учесть особое положение планеты стоит всем, кто планирует оформлять документы, покупать что-то ценное.
"В этот период могут перейти в новую плоскость активности, связанные с юриспруденцией, образованием, наукой и всем, что касается всего иностранного: языка, зарубежных отношений, международного сотрудничества и так далее", - резюмировала Соловьева.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что кармический успех осуществит мечты пяти знаков Зодиака.
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