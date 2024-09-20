Кармический удар настигнет эти знаки Зодиака уже осенью

Эта осень может стать непростым периодом для представителей четырех знаков Зодиака. Звезды указывают на то, что уже скоро им придется пожинать плоды своих же ошибок.

Близнецы

Эта осень может стать для вас периодом расплаты за прошлые ошибки. События, от которых вы так упорно убегали, все же вас догонят. Кроме этого, карма может нанести удар по вашей репутации. И если вы не готовы ко всем этим испытаниям - постарайтесь исправить ситуацию, найдите причину своих неудач, она буквально под носом.

Дева

В ближайшие месяцы ваше стремление к идеалу может завести вас в тупик. Кроме этого, карма решила проучить вас в финансовом плане. Не стоит полагаться на случай и жить одним днем. Будьте готовы к проверке на прочность и знайте, что вы сможете все преодолеть, если рядом будут настоящие друзья. С ними вы отразите любой кармический удар.

Телец

Вскоре вы можете понять, что прошлое не дает вам двигаться вперед. Нерешенные проблемы, которые вы так долго игнорировали, снова дадут о себе знать. И ваша упрямость может стать препятствием на пути к счастью, карма вынудит вас это понять. Сделайте так, чтобы удар вам не навредил, начните искать компромиссы.

Лев

Осенью вам придется вспомнить все, что вы говорили о людях за их спинами. Кармический удар, известный как эффект бумеранга, может оказаться болезненным. Многие сферы жизни окажутся в зоне риска. Однако вы еще можете спасти ситуацию. Пришло время признавать ошибки и собирать камни.