Украинцам официально дают разрешение на медицинскую "услугу", которую строго запрещали в СССР
Многие украинцы до сих пор считают, что не могут посещать своих родных в реанимации, так как это запрещалось еще во времена СССР. Бытует мнение, что на такой визит должен "дать добро" лечащий врач. Но это совсем не так.
В Национальной службе здоровья развенчали ложное утверждение, и сообщили, что нужно знать.
В чем состоит миф
Гражданам Украины еще раз напомнили, что то, что врач имеет право не пускать в реанимацию родных к пациенту - миф.
На самом деле каждая больница должна обеспечить право на допуск к пациенту 24/7. Один посетитель может находиться у пациента без ограничений по времени. Одновременно у пациента может быть не больше двух человек.
Посетителем может быть любое лицо вне зависимости от родственных отношений. Но те, кто не является родителями пациента-ребенка, имеют право на допуск к реанимации только при условии наличия устного согласия одного из родителей пациента-ребенка или законных представителей.
Не стоит забывать, что для посещения реанимации существуют определенные правила.
Вот главные из них:
- Прислушивайтесь к инструкциям, советам и просьбам медицинского персонала. К примеру, медицинские работники могут попросить вас временно покинуть палату, если возникнет необходимость проведения в палате неотложных действий медицинского характера. Такое требование медицинского работника обязательно к выполнению!
- Нельзя посещать реанимацию в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, имея инфекционное заболевание. Или если недавно контактировали с носителем инфекционного заболевания.
- Относитесь с уважением к конфиденциальности и покою пациента, в том числе других пациентов, находящихся в палате Отделения интенсивной терапии (ОИТ).
- Категорически запрещено трогать аппаратуру ОИТ и каким-либо иным образом препятствовать процессу лечения.
Напомним, что врач развеял основной миф о влиянии погоды на человека.