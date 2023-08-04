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Украинцам официально дают разрешение на медицинскую "услугу", которую строго запрещали в СССР

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Пятница 04 августа 2023 12:45
Украинцам официально дают разрешение на медицинскую "услугу", которую строго запрещали в СССР Украинцам развенчали миф о реанимации (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Многие украинцы до сих пор считают, что не могут посещать своих родных в реанимации, так как это запрещалось еще во времена СССР. Бытует мнение, что на такой визит должен "дать добро" лечащий врач. Но это совсем не так.

В Национальной службе здоровья развенчали ложное утверждение, и сообщили, что нужно знать.

В чем состоит миф

Гражданам Украины еще раз напомнили, что то, что врач имеет право не пускать в реанимацию родных к пациенту - миф.

На самом деле каждая больница должна обеспечить право на допуск к пациенту 24/7. Один посетитель может находиться у пациента без ограничений по времени. Одновременно у пациента может быть не больше двух человек.

Посетителем может быть любое лицо вне зависимости от родственных отношений. Но те, кто не является родителями пациента-ребенка, имеют право на допуск к реанимации только при условии наличия устного согласия одного из родителей пациента-ребенка или законных представителей.

Не стоит забывать, что для посещения реанимации существуют определенные правила.

Вот главные из них:

  • Прислушивайтесь к инструкциям, советам и просьбам медицинского персонала. К примеру, медицинские работники могут попросить вас временно покинуть палату, если возникнет необходимость проведения в палате неотложных действий медицинского характера. Такое требование медицинского работника обязательно к выполнению!
  • Нельзя посещать реанимацию в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, имея инфекционное заболевание. Или если недавно контактировали с носителем инфекционного заболевания.
  • Относитесь с уважением к конфиденциальности и покою пациента, в том числе других пациентов, находящихся в палате Отделения интенсивной терапии (ОИТ).
  • Категорически запрещено трогать аппаратуру ОИТ и каким-либо иным образом препятствовать процессу лечения.

Напомним, что врач развеял основной миф о влиянии погоды на человека.

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