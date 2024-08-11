9 неожиданных идей, где можно хранить вещи в доме, когда шкаф уже забит

Место в доме закончилось, а вещи куда-то надо складывать? Конечно, можно что-нибудь выбросить, но иногда это не оптимальный вариант. Поэтому нужно включать другую стратегию. Знаете ли вы, что даже в полной квартире все равно есть некоторые пустые места, где можно удобно хранить много вещей?

РБК-Украина (проект Styler) подготовило материал по поиску неожиданных мест в квартире, которые можно приспособить для хранения вещей.

За дверью

Пространство за открытой дверью часто остается незанятым. Это "мертвое" пространство можно использовать для узкого, но высокого стеллажа. В ванной комнате здесь могут разместиться полки для мелочей, плетеные или текстильные корзины. Если места совсем мало, можно установить держатель для полотенец.

В спальне за дверью удобно хранить вещи на завтра и одежду, которую еще рано стирать. В прихожей за дверью можно повесить зеркало и установить узкий консольный столик для сумочек, почты, ключей и прочих мелочей.

Под подоконником

Ниша под подоконником может стать удобным хранилищем. Раньше там часто обустраивали сезонный кухонный холодильник. Однако, если под окном есть батарея, перенести ее будет сложно, поскольку это требует согласования с коммунальными службами. В таком случае лучше искать другие "дополнительные" места.

В изголовье кровати

В некоторых кроватях и диванах есть отсеки для хранения в изголовье. Если их нет, можно самостоятельно сделать небольшую полку или поставить узкий комод.

Хороший вариант - специальные ящики или контейнеры на колесиках (фото: Freepik.com)

Под кроватью

Пространство под кроватью может быть очень полезным. Если ваша кровать с выдвижными ящиками или подъемным механизмом - это идеально. Но даже если их нет, можно использовать это пространство для хранения обуви, сезонной одежды, домашнего текстиля и детских игрушек. Контейнеры должны быть закрыты, подходить по размеру и быть незаметными.

Самое простое решение - невысокие кофры, коробки, корзины, которые легко подобрать под любую категорию вещей.

За зеркалом

Хорошая идея - скрыть неглубокий шкафчик за обычным зеркалом в прихожей или ванной комнате. Зеркальная дверца может быть распашной или раздвижной, но за ней будет достаточно места для хранения мелочей.

Полки под потолком

Это могут быть традиционные антресоли или просто открытые полки, которые не перегружают пространство и становятся удобным местом для хранения мелочей на кухне, в прихожей, ванной, детской или спальне.

Для открытых полок лучше использовать коробки, корзины, ящики, подходящие по стилю и размеру во избежание визуального шума и защитить вещи от пыли.

Конечно, чтобы не портить вид комнаты, на таких полках нужно хранить небольшие вещи (фото: Freepik.com)

Под ванной

Пространство под ванной и раковиной часто остается незадействованным. Рационально обставленные "мертвые зоны" могут вместить весь запас бытовой химии, туалетной бумаги, уборочных средств и других предметов, для которых трудно найти место.

Полая мебель

Небольшой пуф с откидывающейся крышкой увеличивает возможности для хранения. Он может стать контейнером для обуви, сезонных вещей, игрушек и документов. Это также касается кроватей и диванов, столиков и тумбочек с откидной столешницей и даже стульев. Вместо бесполезных полостей - секретные места для хранения!

Ниши и углы

Не забывайте о самых узких нишах или углах комнат. Для них можно подобрать узкую этажерку или стеллаж, коробки, кофры или просто прикрепить пару крючков.

Даже в таком маленьком уголке можно установить небольшой стеллаж (фото: Freepik.com)