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Бестеллеры украинского рынка: ТОП-5 надежных машин с пробегом

Пятница 12 апреля 2024 08:21
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Бестеллеры украинского рынка: ТОП-5 надежных машин с пробегом Фото: выбираем ТОП-5 надежных подержанных машин (media.mitsubishicars.com)
Автор: Константин Широкун

Чем меньше в автомобиле необязательных опций, тем он дешевле, хотя основные свои задачи он все равно будет выполнять. Но в случае с подержанной машиной есть ценовая граница, ниже которой автомобиль уже будет больше ремонтироваться, чем служить владельцу. Для рядовых легковушек этот лимит – 5-6 тысяч долларов.

О пяти дешевых, но все еще пригодных подержанных машинах читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке статьи использовались публикации изданий Autocentre, AutoRia и сайтов компаний-производителей.

Дилемма между классом авто и остатком его ресурса всегда была ключевой для покупателя подержанной машины. Поэтому в нашей сегодняшней подборке есть машины разных размерных классов и ценовых сегментов, и годы выпуска существенно отличаются. Конечно, некоторые народные модели из этой компании можно найти за еще меньшие деньги, но следует понимать, что в таком случае машина будет, что называется, на подходе – в ближайшее время счастливый обладатель столкнется с большим ремонтом.

Daewoo/ЗАЗ Lanos (1998–2017 гг.)

Автомобиль, который в свое время был народным (и отчасти не утративший этого статуса до сих пор) имеет один существенный минус: он устарел морально. Но при трезвом взгляде это никак не влияет на его способность выполнять основную задачу – перевозить людей и багаж. Благодаря тому, что машина продавалась в Украине на протяжении многих лет, выбор на вторичном рынке необъятен. Все моторы бензиновые, самый популярный 1,5-литровый агрегат по современным меркам имеет чрезмерный аппетит, но долговечен (до 400 тыс. км без капремонта) и доступен в обслуживании. Ходовая часть хорошо переваривает отечественные дороги, механические коробки вечны, а "автоматы", к сожалению, мало распространены. Не трудно найти экземпляр с качественным ГБО, также еще попадаются машины от рачительных хозяев, сразу после покупки сделали кузову качественную антикоррозионную обработку, благодаря которой машина до сих пор не ржавая.

Бестеллеры украинского рынка: ТОП-5 надежных машин с пробегом

Volkswagen Golf IV (1997–2004 гг.)

Это самый старший из "Гольфов", который еще есть смысл покупать. И одновременно это вполне современная машина, заметное количество экземпляров которой по-прежнему остается в достойном для приобретения состоянии. Моторная линейка поражает воображение: до десятка бензиновых моторов, не считая вариантов мощности из-за различных настроек экологии, плюс несколько дизелей, в том числе кондовый атмосферник. Брать, как говорится, можно любой, главное, чтобы до вас он ремонтировался у квалифицированных мастеров. Из негатива – кузова Golf IV, хоть и оцинкованные с завода, давно уже утратили способность противиться коррозии, и искать придется либо качественно отремонтированный экземпляр, либо задутый антикорами сразу после покупки автомобиль.

Бестеллеры украинского рынка: ТОП-5 надежных машин с пробегом

Skoda Octavia Tour (1996 – 2010 гг.)

Фактически первая Skoda, полностью сделанная под крышей Volkswagen Group, и она – действительно революционная модель для чешской марки в плане завоевания мирового рынка. Машина однозначно удачна, практична и совершенна в техническом плане. Недаром она выпускалась еще шесть лет после того, как стала на конвейер "Октавия" следующего, второго поколения. С тех пор (с 2004 г.) первая Octavia и получила приставку Tour вместо индекса А4. Одно из преимуществ Octavia Tour (собственно, как и многих ее моделей-современниц) – наличие в моторной линейке простых бензиновых агрегатов, пригодных для установки ГБО, и выносливых дизелей, и в том числе атмосферных. Трансмиссия может быть механическая или автоматическая с классическим гидротрансформатором; важно, что Skoda Octavia Tour выпускалась как с передним, так и с полным приводом.

Бестеллеры украинского рынка: ТОП-5 надежных машин с пробегом

Mitsubishi Lancer IX (2003–2009 гг.)

В свое время очень популярна в Украине машина, составлявшая конкуренцию самой Octavia на пике ее успеха. Модель продавалась в стране официально, причем в значимых масштабах. Автомобиль существует в кузове седан и универсал, распространенные в нашей стране моторы – бензиновые 1,3 л, 1,6 л и 2,0 л, причем дизельных "Лансеров" не существовало в принципе. Встречаются версии с классическим гидромеханическим "автоматом". Одно из преимуществ модели – мягкая энергоемкая подвеска, которая при этом обеспечивает машине достойную управляемость.

Бестеллеры украинского рынка: ТОП-5 надежных машин с пробегом

Kia Cerato (2003–2008 гг.)

Еще одна недооцененная рабочая лошадка, имеющая хорошую репутацию в кругах практичных автомобилистов. Большинство Cerato I в нашей стране – с бензиновым мотором 1,6 л, хотя также распространены 2,0-литровые бензины и 1,6-литровые турбодизели. Двигатели вполне адекватны и не имеют хронических проблем, хотя, как и большинство корейских моторов того времени, не отличаются особой экономичностью. Коробки передач у большинства машин на рынке механические, "Церато" с "автоматом" придется изрядно поискать. К преимуществам модели можно отнести комфортную ходовую, которая к тому же заслуживает похвалы за долговечность главных узлов и деталей.

Бестеллеры украинского рынка: ТОП-5 надежных машин с пробегом

Если коротко

Выбирая подержанную машину в группе нижних ценовых сегментов, покупатель должен понимать одну важную вещь. Некоторые виды ремонтных работ в автосервисе (в частности, покраска, рихтовка, сварка, капремонт агрегатов) в наше время очень дорогие. Поэтому часто есть смысл переплатить за машину в лучшем состоянии, чем купить значительно более дешевый экземпляр, который за полгода придется серьезно ремонтировать, оплачивая огромные счета в мастерской.

Напомним, недавно РБК-Украина рассказывалo обо всех "за" и "против" бензиновых и дизельных двигателей в автомобиле.

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Запорожский автозавод Skoda Volkswagen Mitsubishi Motors
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