RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Когда красить яйца на Пасху: эти простые правила должны знать все

Когда нужно окрашивать яйца на Пасху (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Пасху христиане восточного обряда в Украине будут праздновать совсем скоро - 5 мая. Обязательными атрибутами праздника являются паска, которую пекут собственноручно или покупают готовую, а также яйца, из которых делают писанки и крашанки.

Когда нужно делать писанки и крашанки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

В материале использованы следующие источники: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Украинские традиции.

Когда нужно красить яйца

Яйца символизируют собой зарождение новой жизни. И согласно легенде, пасхальное яйцо является символом Гроба Господня.

Лучший день для окрашивания яиц на Пасху - это Чистый четверг на Страстной неделе. Именно в этот день не только убирают дома и проводят обряды купания всей семьи, но и готовят Пасхальную выпечку, крашанки и писанки.

Яйца затем складывают в корзину и вместе с другими продуктами несут в церковь святить в субботу.

Но если вы в четверг не успели сделать с семьей крашанки по определенным причинам, то можно заняться этим делом в субботу утром. Это не будет считаться грехом.

Категорически запрещено красить яйца или печь паску в Страстную пятницу.

Как окрашивают яйца

С древности яйца варят в луковой шелухе, она придает им красивый коричневый оттенок. Воск, краски или писачок стали использовать гораздо позже - в XX веке.

Крашанки - это яйца однотонные. Цвета могут быть любые, потому что кроме луковой шелухи часто используют сок свеклы, различные специи, а в последнее время - специальные пищевые краски.

А писанки - это яйца, расписанные вручную с помощью воска, красок и других принадлежностей.

Раньше мы писали о том, как можно покрасить яйца на Пасху вином.

А еще рассказывали о том, когда можно печь паску на Пасху.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПасхаЯйца