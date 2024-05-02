Когда красить яйца на Пасху: эти простые правила должны знать все

Когда нужно красить яйца

Яйца символизируют собой зарождение новой жизни. И согласно легенде, пасхальное яйцо является символом Гроба Господня.

Лучший день для окрашивания яиц на Пасху - это Чистый четверг на Страстной неделе. Именно в этот день не только убирают дома и проводят обряды купания всей семьи, но и готовят Пасхальную выпечку, крашанки и писанки.

Яйца затем складывают в корзину и вместе с другими продуктами несут в церковь святить в субботу.

Но если вы в четверг не успели сделать с семьей крашанки по определенным причинам, то можно заняться этим делом в субботу утром. Это не будет считаться грехом.

Категорически запрещено красить яйца или печь паску в Страстную пятницу.

Как окрашивают яйца

С древности яйца варят в луковой шелухе, она придает им красивый коричневый оттенок. Воск, краски или писачок стали использовать гораздо позже - в XX веке.

Крашанки - это яйца однотонные. Цвета могут быть любые, потому что кроме луковой шелухи часто используют сок свеклы, различные специи, а в последнее время - специальные пищевые краски.

А писанки - это яйца, расписанные вручную с помощью воска, красок и других принадлежностей.