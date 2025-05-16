Когда "очень надо": как туристу найти туалет в любой европейской стране

Где найти туалет

Отчаянно ищете уборную? Есть несколько проверенных вариантов. В ресторанах и кафе можно просто зайти и найти туалет - особенно в заведениях с открытой террасой. Иногда стоит спросить: "Туалет?".

В фастфудах - почти всегда есть свободный доступ, хоть иногда для этого нужен чек с кодом. В некоторых местах даже свет специально синий - чтобы исключить употребление наркотиков.

Туалеты в учреждениях и на улицах

Если поблизости нет кафе, ищите туалет в музеях, библиотеках, книжных магазинах, торговых центрах или на вокзалах. Большие отели тоже часто имеют свободные и чистые уборные. В городах, таких как Париж, есть бесплатные автоматические кабинки (санитары), которые дезинфицируются после каждого пользования.

Некоторые города имеют карты публичных туалетов онлайн. В Лондоне на станциях метро есть бесплатные WC. А в Мюнхене существует закон: если заведение подает пиво - обязано пускать в туалет всех желающих, даже не клиентов.

Уличный туалет в Париже (фото: ricksteves.com)

Платные туалеты и персонал

В общественных местах - на вокзалах, заправках, в музеях - часто приходится платить за вход в туалет. Это обычно мелкая монета, поэтому не забывайте носить с собой мелкие деньги.

Некоторые уборные имеют автоматические сиденья, которые очищаются после каждого использования - настоящее шоу. Иногда плата не за сам туалет, а за бумагу или просто оставляют "чашу для чаевых". Работники таких мест могут быть строгими - поймите их, у них непростая работа.

Необычные способы смывания

В Европе унитазы могут иметь совсем другие механизмы смыва. В старых туалетах это может быть шнурок вместо привычной кнопки - бачок обычно размещен высоко на стене. В современных - две кнопки: одна для обычного смыва, другая - для экономии воды.

В Великобритании встречается "помповая" система, где рычаг нужно нажать с правильной силой - слишком слабо или сильно не сработает. Здесь важно быть решительным, но осторожным.

Туалетная бумага и особенности канализации

В Европе туалетную бумагу используют, но ее часто может не быть. Поэтому лучше всегда иметь с собой карманные салфетки.

В некоторых странах, в частности в Греции или Турции, канализация настолько слабая, что бумагу нельзя бросать в унитаз - возле него стоит корзина для использованной бумаги.