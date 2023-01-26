Чем заменить соль в блюдах и не испортить вкус: 10 подсказок для хозяек

Казалось бы, соль является обязательной специей для всех блюд, кроме сладостей. Но даже ее можно заменить и при этом не испортить вкус. Однако чтобы удачно это сделать, нужно знать несколько секретов.

Чем можно заменить соль в блюдах и при этом не испортить вкус, рассказываем в материале ниже.

Чем заменить соль в блюдах

Лимонный сок. Эта добавка не только улучшит вкус блюда, но и обогатит витамином С, которого много в лимонах. Сок из этого цитруса можно добавлять вместо соли не только в салаты, но и в мясные блюда.

Соевый соус. В его составе много соли, поэтому он с лёгкостью ее заменит. Желательно употреблять в пищу соус без добавления консервантов и не более двух столовых ложек в день. Он отлично подходит для салатов, первых и мясных блюд.

Морские водоросли. В их составе много морской соли. Кроме того, они также содержат витамины и такой ценный микроэлемент как йод. Если планируете использовать их для еды вместо соли, сначала посушите водоросли, а затем измельчите в кофемолке. Этим порошком посыпайте блюда. В свежем виде морская капуста тоже хорошо подсаливает блюда.

Сушеные овощи. Готовые наборы, которые продают в магазинах, также содержат соль. Такие овощи хранят свои питательные вещества в сухом виде, потому прекрасно дополнят вкус блюд.

Смеси специи. Соль могут заменить такие специи, как перец, укроп, петрушка, базилик, орегано, эстрагон, розмарин, куркума, майоран, тмин, кориандр, карри, паприка.

Специи для супов. Солить блюда можно специями для супов. Также можно воспользоваться бульонными кубиками. В их составе много соли, а вместе с другими специями они отлично усилят вкус блюда.

Чеснок. Употребление чеснока снижает потребность организма в соли. К блюдам можно добавлять как свежайший овощ, так и в сушеном виде.

Уксус. Частично заменить соль в блюдах можно уксусом. Главное - не переборщить с кислотой. Лучше использовать более мягкие варианты уксуса - яблочный, бальзамический, виноградный.

Соленый огурец. В блюдо можно добавить квашеный или маринованный огурец, помидор. Такая консервация богата солью, поэтому удачно сбалансирует вкус. Маринады из них можно добавлять в суп или другие блюда.

Хрен и имбирь отлично заменят в пище соль и при этом еще и улучшат ее привычный вкус. А поскольку эти специи еще и полезны, то помогут организму укрепить иммунитет.